23.1.2026 15:08 ・ Päivitetty: 23.1.2026 15:08

YK: Taistelut Syyriassa eivät ole ohi

OMAR HAJ KADOUR / AFP / LEHTIKUVA
Kurdijoukot korvannneita syyrialaissotilaita al-Holin leirillä 21. tammikuuta.

Syyrian tilanne on edelleen jännittynyt, ja taistelut eivät ole päättyneet, kertoi YK:n korkea virkamies YK:n turvallisuusneuvostolle torstaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Turvallisuusneuvosto piti Syyrian tilanteesta kokouksen, joka päättyi Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä. YK:n Lähi-idän alueesta vastaavan apulaispääsihteerin Khaled Khiarin mukaan Syyria on yhä äärimmäisen hauras vuosi Bashar al-Assadin hirmuhallinnon kaatumisen jälkeen. Khiarin mukaan terroristijärjestö Isis on vieläkin jatkuva uhka maassa.

YK:n mukaan merkki varovaisesta edistymisestä on, että lähes kolme miljoonaa pakolaista on palannut koteihinsa al-Assadin hallinnon kaatumisen jälkeen. Uudet yhteenotot voivat kuitenkin suistaa maan jälleen raiteiltaan.

TILANNE Pohjois- ja Koillis-Syyriassa on heikentynyt jyrkästi viime aikoina, kun kurdien johtamien SDF-joukkojen ja Syyrian presidenttiä Ahmed al-Sharaata tukevien joukkojen välillä on ollut taisteluita. Toistuvat yritykset neuvotteluihin ja sovitteluun eivät ole onnistuneet estämään uusia yhteenottoja, apulaispääsihteeri Khiari sanoi.

Kurdijoukot ja Syyrian hallinto ilmoittivat tiistaina nelipäiväisestä aselevosta, mutta tilanne on ollut tulenarka. Al-Sharaan hallinto yrittää liittää kurdien asuttamia alueita muuhun Syyriaan, eivätkä kurdit haluaisi luopua alueelle juurruttamastaan itsehallinnosta.

- Vetoamme voimakkaasti molempiin osapuoliin aselevon noudattamiseksi, Khiari sanoi ja varoitti hälyttävästä humanitaarisesta kriisistä, jos väkivalta jatkuu.

