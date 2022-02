YK: Ukrainasta paennut jo yli 368 000 ihmistä

YK:n pakolaisjärjestön mukaan Ukrainasta on paennut jo 368 000 ihmistä sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi maahan. Arvio perustuu järjestön mukaan eri maiden kertomiin tietoihin. Järjestö myös uskoo luvun vielä nousevan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puolan sisäministeri kertoi lauantaina, että maahan on saapunut viime päivinä arviolta 115 000 ukrainalaista. Puola on päättänyt tukea Ukrainaa tarjoamalla käyttöön junan, jolla voidaan kuljettaa haavoittuneita, uutisoi yhdysvaltalainen uutiskanava CNN sunnuntaina. Ukrainan hallinnon edustajan mukaan junalla on tarkoitus kuljettaa haavoittuneita Puolan pääkaupungin Varsovan sairaaloihin.

Puolan lisäksi ukrainalaisia on saapunut myös Slovakiaan, Romaniaan, Unkariin ja Moldovaan, BBC kertoo.

YK:n pakolaisjärjestön apulaiskomissaari Kelly Clements on aiemmin arvioinut, että jopa neljä miljoonaa ukrainalaista saattaa yrittää ylittää rajan toiseen maahan.