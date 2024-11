YK vaatii Libanoniin tulitaukoa välittömästi – tappamisen ja tuhoamisen loputtava

YK vaatii pysyvää tulitaukoa Israelin ja Libanonissa toimivan äärijärjestö Hizbollahin välille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Volker Türkin mukaan tulitaukoa tarvittaisiin välittömästi, jotta tappaminen ja tuhoaminen saadaan loppumaan.

Myös EU:n ulkopoliittinen edustaja Josep Borrell sanoo, ettei Israelilla ole mitään syytä hylätä tulitaukoehdotusta.

- Siellä on pöydällä Yhdysvaltojen ja Ranskan neuvottelema ehdotus, joka antaa Israelille kaikki turvallisuuslupaukset, joita se toivoi. Ei ole mitään syytä hylätä tätä ehdotusta.

Borrell sanoo kuulleensa israelilaisministereistä, jotka haluaisivat jatkaa taisteluita ja pommituksia Libanonissa. Hän sanoi toivovansa, että Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun hallitus hyväksyisi tulitaukoehdotuksen.

- Ei enää selityksiä. Ei enää lisäpyyntöjä. Lopettakaa taistelut ja ihmisten tappaminen.

Israelin turvallisuuskabinetin on tänään määrä päättää, hyväksyykö se Libanonia koskevan tulitaukoehdotuksen. Yhdysvallat on kertonut uskovansa, että tulitaukosopimus Israelin ja Hizbollahin välillä on lähellä.

TULITAUKOEHDOTUKSESTA äänestämisen alla Israel on jatkanut Libanonin pommittamista.

Tänään iskut osuivat Beirutiin pian sen jälkeen, kun Israelin asevoimat oli antanut alueella asuville evakuointikäskyn. Maanantaina Israelin iskuissa eteläiseen Libanoniin kuoli yli 30 ihmistä.

Israelin iskuissa Libanoniin on viikon aikana kuollut noin sata ihmistä. YK:n mukaan viime viikolla seitsemän pelastustehtävissä työskennellyttä ihmistä kuoli Israelin kolmessa erillisessä iskussa eteläiseen Libanoniin. Kuukauden aikana yli 220 lääkintätehtävissä työskennellyttä on kuollut.

- Nämä ovat osoituksia siitä, kuinka julmaa tästä sodasta on tullut siviileille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun tiedottaja Jeremy Laurence totesi.

YK:n mukaan Israelin sotatoimet Libanonissa ovat aiheuttaneet kokonaisten perheiden kuolemia, suurien ihmisjoukkojen pakenemista kodeistaan ja siviili-infrastruktuurin, kuten asunalueiden, tuhoutumista.

YK tuomitsee myös Hizbollahin vastaiskut Israelin puolelle.