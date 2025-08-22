YK vahvisti Gazan tilanteen nälänhädäksi, Israel kiistää – Järjestöt vaativat välittömiä toimia

IPC:n tänään julkaistu tuore analyysi osoittaa, että yli puoli miljoonaa gazalaista kärsii nälänhädästä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun nälänhätä on virallisesti vahvistettu Gazassa tai koko Lähi-idän alueella. Israelin hallinnon mukaan raportissa on kyse ”Hamasin valheista”. Demokraatti Demokraatti

Nälänhädän ennustetaan leviävän Gazan alueelta Deir Al Balahin ja Khan Younisin alueille tulevina viikkoina.

Nälänhätä tarkoittaa, että kolme kriittistä kynnystä – äärimmäinen ruoan puute, akuutti aliravitsemus ja nälkään liittyvät kuolemat – ylitetään. Viimeisin analyysi vahvistaa nyt kohtuullisen näytön perusteella, että nämä kriteerit täyttyvät.

YK-järjestöt toistavat tiedotteessaan vaatimuksensa välittömästä tulitauosta ja humanitaarisen avun esteettömästä pääsystä nälkäkuolemien hillitsemiseksi.

IPC:N analyysin mukaan syyskuun loppuun mennessä yli 640 000 ihmistä kärsii katastrofaalisesta ruokaturvattomuudesta (vaihe 5, nälänhätäluokituksen äärimmäisin vaihe) kaikkialla Gazan kaistalla. Lisäksi 1,14 miljoonaa ihmistä alueella on hätätilassa (vaihe 4) ja 396 000 ihmistä kriisiolosuhteissa (vaihe 3).

Olosuhteiden arvioidaan olevan Pohjois-Gazassa yhtä ankarat – tai pahemmat – kuin Gazan kaupungissa. Rajalliset tiedot estivät kuitenkin IPC-luokittelun.

Rafah ei sisältynyt analyysiin, sillä se on suurelta osin autioitunut.

– Nälänhätä on nyt synkkä todellisuus lapsille Gazan alueella ja uhka Deir al-Balahissa ja Khan Younisissa, sanoo UNICEFin pääjohtaja Catherine Russell järjestön tiedotteessa.

LASTEN aliravitsemus kiihtyy tiedotteen mukaan katastrofaalista vauhtia. Pelkästään heinäkuussa yli 12 000 lasta todettiin akuutisti aliravituiksi, mikä on kaikkien aikojen korkein kuukausittainen luku ja kuusinkertainen kasvu vuoden alusta.

Lähes joka neljäs näistä lapsista kärsi vakavasta akuutista aliravitsemuksesta, joka on aliravitsemuksen tappavin muoto.

Viimeisimmän IPC-analyysin jälkeen toukokuussa niiden lasten määrä, joiden odotetaan olevan vakavassa vaarassa kuolla aliravitsemukseen kesäkuun 2026 loppuun mennessä, on kolminkertaistunut 14 100:sta 43 400:aan.

Myös raskaana olevien ja imettävien naisten aliravitsemus on kasvanut hälyttävästi, mikä näkyy siinä, että joka viides vauva syntyy ennen aikaisesti tai alipainoisena.

UNICEF, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO, Maailman ruokaohjelma WFP ja Maailman terveysjärjestö WHO vaativat, että nälänhätä on pysäytettävä hinnalla millä hyvänsä ja korostavat, että humanitaarista apua on saatava Gazaan täysimittaisesti ja välittömästi.

Järjestöt vaativat, että alueelle on saatava ruoka-avun lisäksi polttoainetta, ruoanlaittokaasua ja ruoantuotantovälineitä. On myös tuettava terveydenhuoltojärjestelmän kunnostamista, ylläpitää ja elvyttää keskeisiä terveyspalveluja ja varmistaa terveydenhuoltotarvikkeiden jatkuva toimittaminen Gazaan.

Kaupallisten liikenteen ja paikallisen ruoantuotannon palauttaminen on myös elintärkeää, jotta nälänhädän pahimmat seuraukset voidaan välttää.

– Kuten olemme toistuvasti varoittaneet, merkeistä ei voinut erehtyä: lapsia, joiden ruumis on liian heikko itkemään tai syömään; vauvoja, jotka kuolevat nälkään ja ehkäistävissä oleviin sairauksiin; vanhempia, jotka saapuvat klinikoille ilman mitään jäljellä ruokkiakseen lapsiaan. Aikaa ei ole hukattavaksi, Catharine Russell sanoo.

ISRAEL kiistää jyrkästi raportin ja kaikki tiedot, joiden mukaan Gazan kaupungissa ja sen ympäristössä vallitsee nälänhätä.

- Gazassa ei ole nälänhätää. Raportti perustuu Hamasin valheisiin. Kuluneiden viikkojen aikana Gazan kaistalle on tulvinut valtava määrä apua, mikä on johtanut ruuan hinnan jyrkkään laskuun, Israelin ulkoministeriön lausunnossa sanottiin.

Ulkoministeriön mukaan asiantuntijaelimen raportti tulee päätymään ”halveksittavien poliittisten dokumenttien roskakoriin”’.

Israelin palestiinalaisalueiden siviilihallintoa hoitava elin (Cogat) sanoi niin ikään, että IPC:n edellisissä raporteissa on ollut virheitä eivätkä ne ole antaneet oikeaa kuvaa alueen tilanteesta. Cogatin mukaan tuorekin raportti perustuu puutteellisiin tietoihin ja siinä on jätetty huomiotta IPC:lle toimitettuja tietoja.

ISRAEL uhkasi aikaisemmin perjantaina myös tuhota Gazan kaupungin, jos äärijärjestö Hamas ei suostu aseistariisuntaan, vapauta panttivankeja ja suostu Israelin ehtoihin sodan lopettamisesta.

- Pian helvetin portit tulevat avautumaan Hamasin murhaajille ja raiskaajille, jos he eivät suostu Israelin ehtoihin sodan lopettamisesta, etupäässä kaikkien panttivankien vapauttamiseen ja aseriisuntaan, kirjoitti Israelin puolustusministeri Israel Katz sosiaalisessa mediassa

- Jos he eivät suostu, Gazasta, Hamasin pääpaikasta, tulee samanlainen kuin Rafahista ja Beit Hanounista, puolustusministeri jatkoi viitaten kahteen Israelin joukkojen pääosin tuhoamaan kaupunkiin

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi torstaina, että hän oli antanut ohjeet aloittaa heti neuvottelut kaikkien Gazassa vielä olevien panttivankien vapauttamisesta ja sodan lopettamisesta Israelille hyväksyttävällä tavalla.

NEUVOTTELUJEN välittäjinä toimivat Egypti ja Qatar ovat odottaneet päiviä Israelin virallista vastausta viimeisimpään aselepoehdotukseensa, jonka Hamas hyväksyi aiemmin tällä viikolla. Hamasin mukaan se on valmis neuvotteluihin ehdotuksen pohjalta.

Pääministeri Netanjahu sanoi viime viikolla, että Israel hyväksyisi sopimuksen, jossa kaikki panttivangit vapautetaan kerralla ja maan ehdot sodan päättymiselle täyttyvät.

Palestiinalaisten lähteiden mukaan uusi sopimus sisältää vaiheittaisen panttivankien vapauttamisen.

Israelin mukaan Gazassa on vielä noin 50 panttivankia, joista runsaan 20:n uskotaan olevan elossa. Uutistoimisto AFP:n lähteiden mukaan aselevon ensimmäisessä vaiheessa Israeliin palautettaisiin 10 elävää panttivankia ja 18 ruumista. Loput vapautettaisiin toisessa vaiheessa, jolloin neuvoteltaisiin myös pysyvämmästä ratkaisusta konfliktille.

Juttuun lisätty Israelin hallinnon kommentit klo 14.34.