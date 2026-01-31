YK varoittaa kassakriisistä – ”välitön taloudellinen romahdus” uhkaa jo heinäkuussa

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres varoittaa, että maailmanjärjestön rahat voivat loppua ensi heinäkuuhun mennessä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Guterres esitti arvion järjestön taloudellisesta tilanteesta YK-suurlähettiläille lähettämässään kirjeessä. Kirjeen nähneen uutistoimisto Reutersin mukaan kirje on päivätty 28. tammikuuta.

YK:lla on pitkäaikaisia talousongelmia, koska osa jäsenvaltioista ei maksa pakollisia maksujaan kokonaan ja osa taas ei maksa maksuja ajoissa.

- Joko kaikki jäsenvaltiot maksavat maksunsa kokonaisuudessaan ja ajallaan tai jäsenvaltioiden on perustavanlaatuisesti uudistettava taloudellisia sääntöjämme, jotta voimme estää välittömän taloudellisen romahduksen, Guterres kirjoitti kirjeessä.