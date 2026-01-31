Ulkomaat
31.1.2026 08:34 ・ Päivitetty: 31.1.2026 08:34
YK varoittaa kassakriisistä – ”välitön taloudellinen romahdus” uhkaa jo heinäkuussa
YK:n pääsihteeri Antonio Guterres varoittaa, että maailmanjärjestön rahat voivat loppua ensi heinäkuuhun mennessä.
Guterres esitti arvion järjestön taloudellisesta tilanteesta YK-suurlähettiläille lähettämässään kirjeessä. Kirjeen nähneen uutistoimisto Reutersin mukaan kirje on päivätty 28. tammikuuta.
YK:lla on pitkäaikaisia talousongelmia, koska osa jäsenvaltioista ei maksa pakollisia maksujaan kokonaan ja osa taas ei maksa maksuja ajoissa.
- Joko kaikki jäsenvaltiot maksavat maksunsa kokonaisuudessaan ja ajallaan tai jäsenvaltioiden on perustavanlaatuisesti uudistettava taloudellisia sääntöjämme, jotta voimme estää välittömän taloudellisen romahduksen, Guterres kirjoitti kirjeessä.
Viime vuoden lopussa YK:lla oli 1,6 miljardin dollarin eli reilun 1,3 miljardin euron edestä maksamatta olevia laskuja. Se on tuplasti enemmän kuin vuonna 2024.
