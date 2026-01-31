Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

31.1.2026 08:34 ・ Päivitetty: 31.1.2026 08:34

YK varoittaa kassakriisistä – ”välitön taloudellinen romahdus” uhkaa jo heinäkuussa

AFP / LEHTIKUVA / FABRICE COFFRINI

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres varoittaa, että maailmanjärjestön rahat voivat loppua ensi heinäkuuhun mennessä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Guterres esitti arvion järjestön taloudellisesta tilanteesta YK-suurlähettiläille lähettämässään kirjeessä. Kirjeen nähneen uutistoimisto Reutersin mukaan kirje on päivätty 28. tammikuuta.

YK:lla on pitkäaikaisia talousongelmia, koska osa jäsenvaltioista ei maksa pakollisia maksujaan kokonaan ja osa taas ei maksa maksuja ajoissa.

- Joko kaikki jäsenvaltiot maksavat maksunsa kokonaisuudessaan ja ajallaan tai jäsenvaltioiden on perustavanlaatuisesti uudistettava taloudellisia sääntöjämme, jotta voimme estää välittömän taloudellisen romahduksen, Guterres kirjoitti kirjeessä.

Viime vuoden lopussa YK:lla oli 1,6 miljardin dollarin eli reilun 1,3 miljardin euron edestä maksamatta olevia laskuja. Se on tuplasti enemmän kuin vuonna 2024.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
31.1.2026
Hoitaja sai raskausvapaallaan tietää, ettei työ jatku – STTK: ”Klassisin tapa syrjiä”
Lue lisää

Demokraatti

Politiikka
30.1.2026
Tutkija: Tanskan demarit ”etujoukko” – linja tiukentunut Ruotsissa ja Suomessakin
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
31.1.2026
Docpoint täyttää 25 vuotta – tutkivat toimittajat paljastavat Putinin hirmuhallinnon ja äärioikeiston syvälle kurottavia lonkeroita
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU