Ulkomaat

17.3.2026 09:45 ・ Päivitetty: 17.3.2026 09:53

YK: Yli 36 000 palestiinalaista on joutunut jättämään kotinsa Länsirannalla – ”Herättää huolta etnisestä puhdistuksesta”

JAFAAR ASHTIYEH / AFP / LEHTIKUVA
Isaelin sotilaita vahdissa Qalandian tarkastuspisteellä Ramallahissa miehitetyllä Länsirannalla.

YK:n mukaan Länsirannalla on nähty vuoden aikana ennennäkemätön joukkopako Israelin toimien vuoksi.

Länsirannalla yli 36 000 palestiinalaista on joutunut jättämään kotinsa vuoden sisällä, sanottiin YK:n ihmisoikeusneuvoston tiistaina julkaisemassa raportissa.

Syynä on sen mukaan Israelin jatkama siirtokuntien laajentamispolitiikka miehittämällään Länsirannalla.

Raportti kattaa 12 kuukauden ajanjakson viime vuoden lokakuun loppuun asti. Sen mukaan israelilaiset siirtokuntalaiset syyllistyivät sinä aikana yli 1 700 väkivallantekoon, jotka johtivat henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

SIIRTOKUNTALAISET syyllistyivät YK:n mukaan palestiinalaisten häirintään ja pelotteluun sekä kotien ja viljelysmaiden tuhoamiseen. Tapauksia oli yli 300 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

YK:n mukaan tämä herättää huolta palestiinalaisiin kohdistuvasta etnisestä puhdistuksesta.

- Yli 36 000 palestiinalaisen joutuminen pois kodeistaan miehitetyllä Länsirannalla viittaa palestiinalaisten joukkokarkottamiseen mittakaavassa, jollaista ei ole aiemmin nähty, raportissa sanottiin.

YK:n mukaan se viittaa Israelin ajavan politiikkaa, joka tähtäisi palestiinalaisväestön pysyvään poissiirtämiseen.

- Tämä herättää huolta etnisestä puhdistuksesta, raportissa sanotaan.

