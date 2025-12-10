Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

10.12.2025 06:30 ・ Päivitetty: 10.12.2025 06:30

YK:n ihmisoikeuksien päivää vietetään tänään

LEHTIKUVA / AFP / KENA BETANCUR

Tänään vietetään YK:n ihmisoikeuksien päivää.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

YK:n yleiskokous hyväksyi 10. joulukuuta vuonna 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen. Kaksi vuotta myöhemmin yleiskokous julisti joulukuun 10. päivän ihmisoikeuksien päiväksi.

Päivän tavoitteena on juhlistaa niitä oikeuksia, jotka on turvattu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa jokaiselle ihmiselle. Lisäksi tavoitteena on muistuttaa oikeuksiin liittyvistä velvollisuuksista ja jokaiselle kuuluvasta vastuusta edistää ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti.

Tänä vuonna ihmisoikeuksien päivän teema on ”arkemme oikeudet”.

YK:n ihmisoikeuksien julistus on maailman käännetyin asiakirja. Se on saatavilla 577 eri kielellä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
10.12.2025
Arvio: 1960-luvun nuorison ja veteraanien suuri sukupolvikonflikti on myytti, väittää uutuuskirja
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
9.12.2025
Susiesitys kuohuttaa: ”Ei tulisi hyväksyä demokraattisessa oikeusvaltiossa”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
9.12.2025
Kansanedustaja selittää: Tämän takia saukko jäi mietintöön, vaikka lupasin muuta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU