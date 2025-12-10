Ulkomaat
10.12.2025 06:30 ・ Päivitetty: 10.12.2025 06:30
YK:n ihmisoikeuksien päivää vietetään tänään
Tänään vietetään YK:n ihmisoikeuksien päivää.
YK:n yleiskokous hyväksyi 10. joulukuuta vuonna 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen. Kaksi vuotta myöhemmin yleiskokous julisti joulukuun 10. päivän ihmisoikeuksien päiväksi.
Päivän tavoitteena on juhlistaa niitä oikeuksia, jotka on turvattu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa jokaiselle ihmiselle. Lisäksi tavoitteena on muistuttaa oikeuksiin liittyvistä velvollisuuksista ja jokaiselle kuuluvasta vastuusta edistää ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti.
Tänä vuonna ihmisoikeuksien päivän teema on ”arkemme oikeudet”.
YK:n ihmisoikeuksien julistus on maailman käännetyin asiakirja. Se on saatavilla 577 eri kielellä.
