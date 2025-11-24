Tiede ja teknologia
24.11.2025 11:28 ・ Päivitetty: 24.11.2025 11:28
YK:n ihmisoikeusvaltuutettu varoittaa tekoälystä
YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk sanoo, että ihmisoikeudet voivat olla generatiivisen tekoälyn ensimmäinen kuolinuhri. Türk kommentoi asiaa maanantaina tapaamisessa Sveitsin Genevessä.
Generatiivisella tekoälyllä tarkoitetaan tekoälyä, joka pystyy itse luomaan uutta sisältöä.
Türkin mukaan generatiivisella tekoälyllä on valtavat mahdollisuudet, mutta sen hyväksikäyttö poliittisen tai taloudellisen hyödyn tavoittelemiseksi voi aiheuttaa häiriötä.
Türk sanoi, että ilman asianmukaisia määräyksiä tekoälyjärjestelmät voivat potentiaalisesti muuttua nykyajan Frankensteinin hirviöksi.
