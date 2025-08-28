Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

28.8.2025 05:39 ・ Päivitetty: 28.8.2025 05:39

YK:n turvallisuusneuvosto: Nälänhätä pysäytettävä Gazassa – Yhdysvallat jättäytyi pois lausunnosta

LEHTIKUVA / AFP / OMAR AL-QATTAA

YK:n turvallisuusneuvosto sanoo Gazan nälänhädän olevan ihmisen aiheuttama kriisi yhteisessä lausunnossa, uutisoivat muun muassa Reuters ja al-Jazeera. Lausunnossa vaadittiin nälänhädän pysäyttämistä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lausuntoon osallistui 14 maata. Yhdysvallat oli ainoa turvallisuusneuvoston jäsen, joka jättäytyi siitä pois. Lausunnossa vaadittiin myös aselepoa heti Gazan kaistalle.

YK:n turvallisuusneuvosto vastasi lausunnossa Israelille, joka vaati perumaan YK:n tukeman raportin, jossa Gazan kaupungin alueelle julistettiin nälänhätä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Toimituksen kommentit
27.8.2025
Miksei asioista puhuta – eli miksi SDP on hiljaa, kun muut ränttäävät jo?
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
27.8.2025
Arvio: Darren Aronofskyn surullinen uutuus saa kysymään miksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU