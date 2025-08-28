Ulkomaat
28.8.2025 05:39 ・ Päivitetty: 28.8.2025 05:39
YK:n turvallisuusneuvosto: Nälänhätä pysäytettävä Gazassa – Yhdysvallat jättäytyi pois lausunnosta
YK:n turvallisuusneuvosto sanoo Gazan nälänhädän olevan ihmisen aiheuttama kriisi yhteisessä lausunnossa, uutisoivat muun muassa Reuters ja al-Jazeera. Lausunnossa vaadittiin nälänhädän pysäyttämistä.
Lausuntoon osallistui 14 maata. Yhdysvallat oli ainoa turvallisuusneuvoston jäsen, joka jättäytyi siitä pois. Lausunnossa vaadittiin myös aselepoa heti Gazan kaistalle.
YK:n turvallisuusneuvosto vastasi lausunnossa Israelille, joka vaati perumaan YK:n tukeman raportin, jossa Gazan kaupungin alueelle julistettiin nälänhätä.
