Ulkomaat
3.1.2026 08:19 ・ Päivitetty: 3.1.2026 08:19
YK:n turvallisuusneuvosto vaatii tutkintaa Gazasta löydetyistä joukkohaudoista
Gazalaissairaaloiden lähettyviltä löytyneistä joukkohaudoista on tehtävä välittömästi puolueeton ja kattava tutkinta, YK:n turvallisuusneuvosto vaati perjantaina.
Tietojen mukaan Nasserin ja al-Shifan sairaaloiden lähettyviltä on löydetty joukkohautoja, joihin olisi haudattu muun muassa lapsia, naisia ja iäkkäitä ihmisiä.
Turvallisuusneuvosto ilmaisi syvän huolensa joukkohautoja koskevista raporteista. Neuvoston lausunnossa tähdennetään, että haudoista on löytynyt raporttien mukaan useita satoja ruumiita.
Jäsenmaat korostivat, että kaikista kansainvälisen oikeuden rikkomuksista on kannettava vastuu. Tutkijoille on turvallisuusneuvoston mukaan tarjottava esteetön pääsy alueille, joissa joukkohautoja epäillään olevan, jotta he voivat tehdä välittömiä, riippumattomia, perusteellisia, kattavia, avoimia ja puolueettomia tutkimuksia.
Turvallisuusneuvosto ei ottanut perjantaina kantaa siihen, mikä taho tekisi tutkinnan. YK:n mukaan tärkeää on kuitenkin se, että kuolleiden perheet saavat tiedon kadoksissa olevien sukulaistensa kohtalosta kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisesti.
ISRAEL on pommittanut Gazan kaistan sairaaloita toistuvasti edellisten noin seitsemän kuukauden aikana. Israel on syyttänyt äärijärjestö Hamasin käyttävän sairaaloita omiin tarkoituksiinsa.
Maailman terveysjärjestö (WHO) sanoi huhtikuussa, että Gazan kaupungissa sijaitsevasta al-Shifan sairaalasta on jäljellä vain ”tyhjä kuori” ja alueelta on löydetty useita ruumiita. Israelin mukaan sen alueella tekemän sotilasoperaation aikana sai surmansa noin 200 palestiinalaista.
Raporttien mukaan sairaalan alueelta on löydetty ruumiita kahdesta eri haudasta.
Gazalaisviranomaisten mukaan Khan Yunisissa sijaitsevasta Nasserin sairaalasta olisi puolestaan löydetty satojen palestiinalaisten ruumiit. Viranomaisten mukaan Israel olisi surmannut ja haudannut kyseiset ihmiset. Israel on kiistänyt väitteet.
STT uutisoi al-Shifan sairaalalla olleesta joukkohaudasta ensimmäisen kerran marraskuussa 2023, ennen Israelin ensimmäistä operaatiota sairaalan alueella. Tuolloin noin 180 ruumista käsittäneeseen hautaan oli sairaalan johtajan mukaan haudattu muun muassa sairaalassa kuolleita potilaita.
STT ei ole voinut varmistua siitä, onko kyseessä sama joukkohauta, joka nousi uudelleen keväällä 2024 otsikoihin. Esimerkiksi qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan al-Shifan alueelta on löydetty useita joukkohautoja.
Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut Gazassa lokakuun alun jälkeen lähes 35 000 ihmistä, joista valtaosa on ollut naisia ja lapsia.
