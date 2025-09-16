Ulkomaat
16.9.2025 10:25 ・ Päivitetty: 16.9.2025 10:25
YK:n tutkintakomissio: Kyllä, Gazassa tehdään kansanmurhaa
YK:n riippumattoman tutkintakomission COI:n tutkijoiden mukaan Israel on syyllistynyt toissa lokakuusta lähtien kansanmurhaan Gazassa.
Tutkijat sanoivat tiistaina julkaistussa raportissaan, että Israel aiheuttaa Gazassa kohtuutonta siviiliväestön tuhoa, eikä sen sodankäyntitapoja alueella voi enää pitää tavanomaisina saati sodan oikeussääntöjen mukaisina.
Komission johtaja Navi Pillay sanoo uutistoimisto AFP:lle, että Gazassa on heidän näkemyksensä mukaan meneillään kansanmurha.
Komission raportissa sanotaan, että Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu, presidentti Isaac Herzog ja entinen puolustusministeri Yoav Gallant ovat toimillaan yllyttäneet kansanmurhaan ja mahdollistaneet sen toteutuksen.
Israel kiistää komission tiedot ja vaatii sen lakkauttamista.
Terroristijärjestö Hamas teki toissa lokakuussa Israeliin yllätyshyökkäyksen, jossa sai surmansa yli 1 200 ihmistä. Suurin osa iskussa kuolleista oli siviilejä, ja heitä vietiin myös panttivangeiksi Gazaan.
Pian sen jälkeen Israel aloitti sodan Hamasia vastaan Gazassa. Israelin iskuissa on vuorostaan kuollut lähes 65 000 ihmistä, joista suurin osa on siviilejä. YK pitää uhrilukuja riittävän luotettavina.
RAPORTIN MUKAAN Israelin viranomaisten ja sotilasjohdon lausunnot sekä Israelin turvallisuusjoukkojen toimintamallit viittaavat siihen, että tarkoituksena on kokonaan tai osittain tuhota Gazan alueen palestiinalaiset.
- On selvää, että Gazan palestiinalaiset on tarkoitus tuhota teoilla, jotka täyttävät kansanmurhasopimuksen kriteerit, Pillay sanoi raportin tiedotteessa.
Pillayn mukaan pyrkimys tehdä kansanmurha oli ainoa järkeenkäypä päätelmä, joka voitiin tehdä Israelin toiminnan luonteesta.
Israel on räikeästi sivuuttanut Kansainvälisen tuomioistuimen (ICJ) väliaikaisia toimenpiteitä koskevat määräykset sekä jäsenvaltioiden, YK:n alaisten järjestöjen, ihmisoikeusjärjestöjen sekä kansalaisten varoitukset ja on jatkanut palestiinalaisten tuhoamiseen tähtäävää strategiaa Gazassa, Pillay sanoi.
