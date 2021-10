Yksi luku kertoo rajusta muutoksesta rokottamattomien tartunnoissa – 80 prosentin rokotekattavuus siirtynyt myöhemmäksi

Johtava asiantuntija Mia Kontio otti THL:n ja STM:n koronainfossa torstaina vertailukohdaksi viime keväälle kahden viikon jakson lokakuulta. Ero rokottamattomien tartunnoissa oli keväällä ja syksyllä dramaattinen. Lokakuun 17. päättyneellä kahden viikon jaksolla rokottamattomilla havaittiin 700 tartuntaa 100 000 henkilöä kohden. Ilmaantuvuus oli siis huhtikuun seurantajaksoon verrattuna rokottamattomilla yli nelinkertainen.

Samalla jaksolla lokakuussa rokottamattomat 12-79-vuotiaat ovat joutuneet sairaalahoitoon koronatartunnan vuoksi 19 kertaa todennäköisemmin kuin rokotetut. Riski sairaalahoitoon 50-79-vuotiailla rokottamattomilla kasvaa 28-kertaiseksi.

Suomalaisista 12 vuotta täyttäneistä ei voida lääketieteellisistä syistä rokottaa noin yhtä prosenttia. Valtaosa tästä joukosta on iäkkäitä ja hauraita. Mia Kontion mukaan voimakas allerginen reaktio estää rokotteen ottamisen koko maassa joillakin kymmenillä ihmisillä.

Rokottamattomia on THL:n mukaan 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista 730 000. Suurin yksittäinen syy miksi rokotetta ei oteta on se, ettei rokotetta koeta turvalliseksi. Myös pieneksi koettu sairastumisen riski on yksi syy jättää rokote ottamatta.