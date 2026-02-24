Palkittu politiikan aikakauslehti.
24.2.2026 17:53 ・ Päivitetty: 24.2.2026 17:53

Yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan uusi sovintoehdotus

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Valtakunnansovittelija antoi tiistaina uuden sovintoehdotuksen yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan. Asiasta kertoi valtakunnansovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Osapuolet vastaavat ehdotukseen keskiviikkona puoli viideltä iltapäivällä.

Seuraava työtaistelu uhkaa viikon päästä. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kolmen päivän lakko koskisi kaikkia Hyvinvointiala Halin jäsenyrityksiä yksityisellä sosiaalipalvelualalla.

Lisäksi JHL sekä useat muut työntekijäliitot uhkaavat työnseisauksella kahden viikon kuluttua. Lakko koskisi muun muassa kymmeniä Esperi Caren, Attendon ja Mehiläisen yksikköjä.

Ammattiliitto Superin mukaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudatetaan muun muassa yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa sekä ensi- ja turvakodeissa.

