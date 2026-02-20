Työmarkkinat
20.2.2026 12:11 ・ Päivitetty: 20.2.2026 12:11
Yksityisen sote-alan työriita jatkuu – JHL uhkaa uudella lakolla
Yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan ei löytynyt ratkaisua tämän päivän sovittelussa. Valtakunnansovittelija kertoo X-viestipalvelussa, että ratkaisua hierotaan sovittelijan toimistossa jälleen maanantaina.
Viime viikolla valtakunnansovittelija toi pöytään sovintoehdotuksen, mutta Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä työnantajaa edustava Hyvinvointiala Hali hylkäsivät sovun.
JHL:ää lukuun ottamatta työntekijäosapuolet olisivat hyväksyneet ehdotuksen.
JHL uhkaa uudella lakolla yksityisellä sosiaalipalvelualalla maaliskuun alussa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.