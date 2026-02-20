Palkittu politiikan aikakauslehti.
Työmarkkinat

20.2.2026 12:11 ・ Päivitetty: 20.2.2026 12:11

Yksityisen sote-alan työriita jatkuu – JHL uhkaa uudella lakolla

DEMOKRAATTI / ARJA JOKIAHO
JHL:n mukaan sovintoesitys ei riitä korjaamaan palkkaeroa. Myös työnantajaa edustava Hali ry hylkäsi valtakunnansovittelijan viime viikon esityksen.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan ei löytynyt ratkaisua tämän päivän sovittelussa. Valtakunnansovittelija kertoo X-viestipalvelussa, että ratkaisua hierotaan sovittelijan toimistossa jälleen maanantaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Viime viikolla valtakunnansovittelija toi pöytään sovintoehdotuksen, mutta Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä työnantajaa edustava Hyvinvointiala Hali hylkäsivät sovun.

JHL:ää lukuun ottamatta työntekijäosapuolet olisivat hyväksyneet ehdotuksen.

JHL uhkaa uudella lakolla yksityisellä sosiaalipalvelualalla maaliskuun alussa.

Kommentit

