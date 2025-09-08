Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

8.9.2025 09:52 ・ Päivitetty: 8.9.2025 10:28

Yle: Alisuoriutumista ei kirjata lakiin irtisanomisperusteeksi

iStock

Ylen tietojen mukaan hallitus on sopinut reunaehdoista, joilla irtisanomista koskevaa lakiesitystä viedään eteenpäin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hallituksessa saavutetun sovun mukaan alisuoriutumista ei kirjata lakiin irtisanomisperusteeksi. Tämä oli kirjattu esitykseen vielä lausuntokierroksella.

Ylen hallituslähteen mukaan lakiesityksen reunaehdot ovat saaneet kuittauksen työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmältä. Seuraavaksi erityisavustajat ja virkamiehet kirjoittavat lakiesitystä yksityiskohtineen valmiiksi.

Ylellä ei ole tietoa siitä, miten alisuoriutumista koskeva kohta lakiesityksessä korvataan vai korvataanko sitä lainkaan.

IRTISANOMISTA koskevan lakiesityksen tarkoituksena on madaltaa yrittäjien kynnystä palkata uusia työntekijöitä. Alisuoriutumista koskeva kohta liittyy esitykseen, jonka mukaan jatkossa irtisanomiseen riittäisi pelkästään asiallinen syy.

Nykyään henkilöperusteiseen irtisanomiseen vaaditaan asiallisen syyn lisäksi painava syy.

Asiasta syntyi kesällä kiistaa hallituspuolueiden välille. Perussuomalaisten puoluekokouksessa puheenjohtaja Riikka Purra (ps.) sanoi puheessaan, että alisuoriutumista on mahdotonta todentaa riidattomasti irtisanomistilanteissa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
8.9.2025
Sanoma-konserni iskee suomalaista journalismia vyön alle: neutraali STT uhrattiin
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
8.9.2025
Arvio: Veret seisauttava tragedia
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
5.9.2025
Janne Riiheläinen: Miten pärjäämme, jos Venäjä luhistuu?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU