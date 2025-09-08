Politiikka
8.9.2025 09:52 ・ Päivitetty: 8.9.2025 10:28
Yle: Alisuoriutumista ei kirjata lakiin irtisanomisperusteeksi
Ylen tietojen mukaan hallitus on sopinut reunaehdoista, joilla irtisanomista koskevaa lakiesitystä viedään eteenpäin.
Hallituksessa saavutetun sovun mukaan alisuoriutumista ei kirjata lakiin irtisanomisperusteeksi. Tämä oli kirjattu esitykseen vielä lausuntokierroksella.
Ylen hallituslähteen mukaan lakiesityksen reunaehdot ovat saaneet kuittauksen työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmältä. Seuraavaksi erityisavustajat ja virkamiehet kirjoittavat lakiesitystä yksityiskohtineen valmiiksi.
Ylellä ei ole tietoa siitä, miten alisuoriutumista koskeva kohta lakiesityksessä korvataan vai korvataanko sitä lainkaan.
IRTISANOMISTA koskevan lakiesityksen tarkoituksena on madaltaa yrittäjien kynnystä palkata uusia työntekijöitä. Alisuoriutumista koskeva kohta liittyy esitykseen, jonka mukaan jatkossa irtisanomiseen riittäisi pelkästään asiallinen syy.
Nykyään henkilöperusteiseen irtisanomiseen vaaditaan asiallisen syyn lisäksi painava syy.
Asiasta syntyi kesällä kiistaa hallituspuolueiden välille. Perussuomalaisten puoluekokouksessa puheenjohtaja Riikka Purra (ps.) sanoi puheessaan, että alisuoriutumista on mahdotonta todentaa riidattomasti irtisanomistilanteissa.
