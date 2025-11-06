Palkittu politiikan aikakauslehti.
Elokuva

6.11.2025 11:04

Yle: Elina Salo on kuollut

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Näyttelijä Elina Salo on kuollut 89-vuotiaana, kertoo Yle verkkosivuillaan. Tiedon Ylelle vahvisti Salon tytär.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Salo oli syntynyt Sipoossa 9. maaliskuuta 1936.

Salo palkittiin vuonna 2012 Betoni-Jussilla merkittävästä elämäntyöstä suomalaisen elokuvan parissa. Hänet oli palkittu parhaan naispääosan Jussilla elokuvasta Runoilija ja muusa sekä parhaan naissivuosan Jussilla elokuvista Tulitikkutehtaan tyttö, Kauas pilvet karkaavat ja Le Havre.

Hänet tunnettiin myös ääniroolistaan animaatiosarjassa Muumilaakson tarinoita, jossa hän antoi äänensä Pikku Myylle.

Kommentit

