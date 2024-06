Yle-gallup: EU-vaaleista jännitysnäytelmä – SDP kiinni lisäpaikassa, RKP ja vihreät lähellä katastrofia

Kokoomus jatkaa Ylen EU-vaalimittauksessa suosituimpana puolueena 20,6 prosentin kannatuksella. Seuraavina tulevat SDP 19,4 prosentin ja perussuomalaiset 16,5 prosentin kannatuksilla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puolueista kokoomus, SDP, perussuomalaiset ja vasemmistoliitto ovat kaikki saamassa mittauksen mukaan yhden lisäpaikan europarlamenttiin. Vihreät on sen sijaan menettämässä kaksi edustajaa, kun taas RKP:ltä on lähtemässä puolueen ainoa paikka.

Kristillisdemokraattien ja Liike Nytin vaaliliitto olisi niin ikään jäämässä Ylen mukaan ilman edustajaa europarlamentissa.

Taloustutkimus keräsi puolet vastauksista puhelinhaastatteluina ja puolet internetpaneelista. Tutkimukseen vastasi kuun vaihteessa noin 2 100 ihmistä, joista kantansa eurovaaleissa ilmoitti 1 500 vastaajaa.

Virhemarginaali on noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

YLEN mittauksessa tulokset ovat muuttuneet jonkin verran kuukauden takaisesta, minkä lisäksi ne eroavat jossain määrin Helsingin Sanomien aiemmin tällä viikolla julkaisemasta mittauksesta.

Helsingin Sanomat kertoi muun muassa, että vasemmistoliiton kannatus on mittauksen mukaan nousemassa merkittävästi viiden vuoden takaiseen verrattuna, mutta puolue ei silti olisi näillä näkymin saamassa toista paikkaa europarlamenttiin.

Kristillisdemokraattien ja Liike Nytin vaaliliitolle oli sen sijaan irtoamassa lehden mittauksen mukaan paikka. Vihreiden arvioitiin menettävän vain yhden edustajan Ylen mittauksen ennakoiman kahden sijaan.

Jos Ylen tuoreen mittauksen ennusteet toteutuisivat, olisi kokoomuksella europarlamentissa sunnuntaisten vaalien jälkeen neljä edustajaa. SDP:llä ja perussuomalaisilla edustajia olisi puolestaan kolme, kun taas keskusta ja vasemmistoliitto saisivat kaksi paikkaa. Vihreiden olisi Ylen mittauksen mukaan tyydyttävä yhteen aiemman kolmen sijaan.

YLE on teettänyt Taloustutkimuksella tuoreeltaan myös kuukausittaisen puoluekannatuskyselyn, jossa SDP jatkaa suosituimpana puolueena. SDP on kuitenkin menettänyt kannatuksestaan 1,4 prosenttiyksikköä, kun taas toisena oleva kokoomus on vahvistunut prosenttiyksiköllä.

Kolmantena tulee perussuomalaiset, jonka kannatus on laskenut 0,8 prosenttiyksikön verran ja on nyt 14,8 prosenttia.

Keskustan kannatus on pysynyt muuttumattomana 11,5 prosentissa. Vasemmistoliitto on puolestaan kohonnut kuukauden takaisesta 0,7 prosenttiyksikön ja vihreät 0,3 prosenttiyksikön verran. Vasemmistoliiton kannatus on nyt 9,5 ja vihreiden 8,0 prosenttia.

RKP:n kannatus koheni ja kristillisdemokraattien vuorostaan laski 0,3 prosenttiyksiköllä. Kumpikin puolue on nyt 3,7 prosentissa.

Kyselyyn vastasi edeltävän kuukauden aikana noin 2 450 ihmistä, joista kantansa kertoi noin 1 860 vastaajaa. Virhemarginaali on noin 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Arttu Mäkelä/STT