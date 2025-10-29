Yle ja Tampereen Työväen Teatteri: aiesopimus kokoelmien käytöstä – ”Ainutlaatuisia”

Yle ja Tampereen Työväen Teatteri (TTT) ovat solmineet aiesopimuksen, jonka tavoitteena on luoda yhteistyömalli rekvisiitan ja puvuston kokoelmien omistukseen ja käyttöön. Aiesopimus on voimassa vuoden 2026 loppuun. Demokraatti Demokraatti

Jos yhteistyö toteutuu, suuri osa Ylen kokoelmista siirtyisi Tampereen Työväen Teatterin hallinnoitavaksi.

Yle voisi kuitenkin jatkaa kokoelmien käyttöä. Kokoelmien vuokraus muille alan toimijoille siirtyisi Yleltä TTT:n hoidettavaksi.

– Selvitämme mahdollisuutta siirtää Yleltä TTT:lle sellaiset nykyisten kokoelmien osat, joita Yle ei itse juurikaan tarvitse ja jotka ovat tärkeitä muulle media-, elokuva- ja teatterialalle, Ylen kokoelmista vastaava Tuotantopalveluiden päällikkö Ville Venell sanoo tiedotteessa.

Tampereen Työväen Teatteri on perustettu vuonna 1901. TTT on maan ainoa pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimiva kansallinen päänäyttämö.

– Kansallisena päänäyttämönä haluamme kantaa vastuumme ja varmistaa tämän kulttuurihistoriallisesti merkittävän kokoelman koko Suomen teatteri-, media- ja taidekentän käyttöön. Ylen kokoelmat ovat ainutlaatuisia, ja yhteistyön myötä pystyisimme takaamaan, että ne säilyvät ammattikäytössä ja ovat laajasti kentän saatavilla myös tulevaisuudessa, Tampereen Työväen Teatterin toimitusjohtaja Janne Auvinen sanoo tiedotteessa.