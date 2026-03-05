Yle-kannatuskysely: SDP kärjessä, kokoomus alamaissa

Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa suosituimpana jatkavan SDP:n kannatus pysyi ennallaan 25,0 prosentissa. Perussuomalaisten kannatus toipui edellismittauksista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus tipahti lähes prosenttiyksikön ja on 17,9 prosentissa alimmillaan yli viiteen vuoteen.

Helmikuun Yle-kyselyssä hieman sukeltanut perussuomalaiset nousi takaisin kolmanneksi suosituimmaksi puolueeksi 14,9 prosentin kannatuksella.

1,6 prosenttiyksikköä kannatustaan nostanut puolue oli lähellä tammikuun alussa julkaistun mittauksen lukemia.

KESKUSTAN kannatus tippui 1,1 prosenttiyksikköä 13,2 prosenttiin.

Vasemmistoliittoa kannatti 11,0 ja vihreitä 8,2 prosenttia. RKP:n kannatus oli 3,4 ja kristillisdemokraattien 3,3 prosenttia. Liike Nyt oli tuoreessa mittauksessa yhdessä prosentissa.

Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 2 400 helmikuun 9. ja maaliskuun 3. päivän välisenä aikana. Puoluekantansa kertoi noin 74 prosenttia vastaajista.

Haastateltavilta kysyttiin, mitä puoluetta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Virhemarginaali on suurimmillaan kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.