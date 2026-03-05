Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

5.3.2026 05:33 ・ Päivitetty: 5.3.2026 05:33

Yle-kannatuskysely: SDP kärjessä, kokoomus alamaissa

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa suosituimpana jatkavan SDP:n kannatus pysyi ennallaan 25,0 prosentissa. Perussuomalaisten kannatus toipui edellismittauksista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus tipahti lähes prosenttiyksikön ja on 17,9 prosentissa alimmillaan yli viiteen vuoteen.

Helmikuun Yle-kyselyssä hieman sukeltanut perussuomalaiset nousi takaisin kolmanneksi suosituimmaksi puolueeksi 14,9 prosentin kannatuksella.

1,6 prosenttiyksikköä kannatustaan nostanut puolue oli lähellä tammikuun alussa julkaistun mittauksen lukemia.

KESKUSTAN kannatus tippui 1,1 prosenttiyksikköä 13,2 prosenttiin.

Vasemmistoliittoa kannatti 11,0 ja vihreitä 8,2 prosenttia. RKP:n kannatus oli 3,4 ja kristillisdemokraattien 3,3 prosenttia. Liike Nyt oli tuoreessa mittauksessa yhdessä prosentissa.

Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 2 400 helmikuun 9. ja maaliskuun 3. päivän välisenä aikana. Puoluekantansa kertoi noin 74 prosenttia vastaajista.

Haastateltavilta kysyttiin, mitä puoluetta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Virhemarginaali on suurimmillaan kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
5.3.2026
Hallituksen kiistelty veroale saa poikkeuksellista kritiikkiä – joko olisi aika peruuttaa?
Lue lisää

Mikko Huotari

Politiikka
4.3.2026
Näkkäläjärvi haluaa uudelle kaudelle: Mielelläni jatkaisin puoluesihteerinä
Lue lisää

Petri Korhonen

Politiikka
4.3.2026
Setlementtiliitto VOK-loanheitosta: Tervetuloa katsomaan tilikirjojamme
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
5.3.2026
Arvio: Karkkilan Steven Soderbergh ohjasi vaihteeksi humaanin draaman isäänsä etsivistä kaksosista
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU