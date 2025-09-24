Talous
24.9.2025 15:25 ・ Päivitetty: 24.9.2025 15:25
Yle: Mercedes-Benz-autojen tuotanto loppuu Uudenkaupungin autotehtaalla
Mercedes-Benz-autojen tuotanto loppuu kokonaan Uudenkaupungin autotehtaalla, Yle kertoi tietoihinsa nojaten keskiviikkona.
Ylen tietojen mukaan tehtaan työntekijöille kerrottiin tiistaina iltapäivällä järjestetyssä infotilaisuudessa, että sekä Mercedes-Benzin A-sarjan että AMG-sarjan autojen valmistus tehtaalla loppuu.
Uudenkaupungin autotehdasta pyörittävä Valmet Automotive kertoi tiistaina aloittavansa muutosneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Neuvottelujen piirissä on yhtiön Suomessa työskentelevä henkilöstö, yhteensä noin 1 300 ihmistä.
Tiedon tuotannon loppumisesta vahvisti Ylelle kaksi toisistaan riippumatonta autotehtaan työntekijää. Lisäksi neljä muuta työntekijää vahvisti tiedon, mutta he eivät suostuneet kertomaan nimeään Ylelle.
Yle ei ole saanut asialle vahvistusta Valmet Automotivelta.
Varsinais-Suomessa sijaitseva Uudenkaupungin tehdas on valmistanut Mercedes-Benz A:ta vuodesta 2013 alkaen. AMG-sarjan valmistus alkoi vuonna 2023.
Valmet Automotiven omistajina ovat Suomen valtio ja Kokkilan suvun sijoitusyhtiö Pontos. Valtion omistusosuus on 79 prosenttia.
Yritys on valmistanut Uudenkaupungin tehtaalla yli 1,9 miljoonaa autoa. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna yli 510 miljoonaa euroa.
Valmet Automotiven palveluksessa työskentelee noin 3 500 työntekijää kolmessa maassa eli Suomessa, Saksassa ja Puolassa. Yritys on perustettu vuonna 1968.
