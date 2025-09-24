Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

24.9.2025 15:25 ・ Päivitetty: 24.9.2025 15:25

Yle: Mercedes-Benz-autojen tuotanto loppuu Uudenkaupungin autotehtaalla

LEHTIKUVA / RONI LEHTI
Uudenkaupungin autotehtaalla valmistettuja autoja Uudenkaupungin satamassa odottamassa laivaan lastaamista 9. marraskuuta 2021.

Mercedes-Benz-autojen tuotanto loppuu kokonaan Uudenkaupungin autotehtaalla, Yle kertoi tietoihinsa nojaten keskiviikkona.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ylen tietojen mukaan tehtaan työntekijöille kerrottiin tiistaina iltapäivällä järjestetyssä infotilaisuudessa, että sekä Mercedes-Benzin A-sarjan että AMG-sarjan autojen valmistus tehtaalla loppuu.

Uudenkaupungin autotehdasta pyörittävä Valmet Automotive kertoi tiistaina aloittavansa muutosneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Neuvottelujen piirissä on yhtiön Suomessa työskentelevä henkilöstö, yhteensä noin 1  300 ihmistä.

Tiedon tuotannon loppumisesta vahvisti Ylelle kaksi toisistaan riippumatonta autotehtaan työntekijää. Lisäksi neljä muuta työntekijää vahvisti tiedon, mutta he eivät suostuneet kertomaan nimeään Ylelle.

Yle ei ole saanut asialle vahvistusta Valmet Automotivelta.

Varsinais-Suomessa sijaitseva Uudenkaupungin tehdas on valmistanut Mercedes-Benz A:ta vuodesta 2013 alkaen. AMG-sarjan valmistus alkoi vuonna 2023.

Valmet Automotiven omistajina ovat Suomen valtio ja Kokkilan suvun sijoitusyhtiö Pontos. Valtion omistusosuus on 79 prosenttia.

Lisää aiheesta

Valmet Automotive aloittaa muutosneuvottelut – sopeutustarve jopa yli 1000 henkilötyövuotta

Yritys on valmistanut Uudenkaupungin tehtaalla yli 1,9 miljoonaa autoa. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna yli 510 miljoonaa euroa.

Valmet Automotiven palveluksessa työskentelee noin 3  500 työntekijää kolmessa maassa eli Suomessa, Saksassa ja Puolassa. Yritys on perustettu vuonna 1968.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Työmarkkinat

23.9.2025 12:41

Valmet Automotive aloittaa muutosneuvottelut – sopeutustarve jopa yli 1000 henkilötyövuotta

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
23.9.2025
Ensin tulivat madonluvut, sitten ylimmäisen optimistin yksinäisyys – Mitä Petteri Orpolle tapahtui?
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
23.9.2025
Arvio: Hollywoodin älykköohjaaja Paul Thomas Anderson kuvasi tymäkän toimintaelokuvan jakautuneesta Amerikasta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU