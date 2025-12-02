Musiikki
2.12.2025 09:00 ・ Päivitetty: 2.12.2025 09:06
Yle: Päätämme lähipäivinä Israelin euroviisu-boikotista
Yleisradio valitsee jo tällä viikolla puolensa euroviisujen mahdollisessa Israel-boikotoinnissa ja laulukisaan osallistumisessa.
Palestiina-aktivistit ovat toivoneet Ylen tukevan Israelin poistamista kisoista, tai vaihtoehtoisesti boikotoivan laulukisaa, mikäli Israel osallistuu siihen. Ylen viestinnästä kerrotaan STT:lle, että Yle ilmoittaa kantansa ennen loppuviikon EBU-kokousta.
Euroopan yleisradiounioni EBU kokoustaa tällä viikolla torstaina ja perjantaina, ja kokouksessa ratkaistaan saako Israel osallistua ensi vuonna musiikkitapahtumaan.
EBU:n jäsenmaista ainakin Espanja, Irlanti, Hollanti ja Slovenia ovat ilmoittaneet aiemmin, etteivät osallistu ensi kevään Euroviisuihin Itävallan Wienissä, jos Israel on mukana.
TAUSTALLA boikottiaikeisiin ovat Gazan sodan tapahtumat. YK:n itsenäinen tutkimuskomissio arvioi syksyllä Israelin syyllistyneen palestiinalaissiviilien kansanmurhaan Gazan sotatoimissa.
Israel on kiistänyt syytökset ja pitänyt niitä poliittisina.
Yleisradioyhtiöiden piti alun perin päättää Israelin osallistumisesta jo marraskuun alussa. EBU päätti lykätä kuitenkin päätöstä joulukuun kokoukseen, koska Gazan rauhanprosessi oli vielä kesken.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.