Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Musiikki

2.12.2025 09:00 ・ Päivitetty: 2.12.2025 09:06

Yle: Päätämme lähipäivinä Israelin euroviisu-boikotista

Euromix / Eurovision Song Contest
Tänä vuonna Israelin viisuedustaja Yuval Raphael sijoittui laulukisassa toiseksi.

Yleisradio valitsee jo tällä viikolla puolensa euroviisujen mahdollisessa Israel-boikotoinnissa ja laulukisaan osallistumisessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Palestiina-aktivistit ovat toivoneet Ylen tukevan Israelin poistamista kisoista, tai vaihtoehtoisesti boikotoivan laulukisaa, mikäli Israel osallistuu siihen. Ylen viestinnästä kerrotaan STT:lle, että Yle ilmoittaa kantansa ennen loppuviikon EBU-kokousta.

Euroopan yleisradiounioni EBU kokoustaa tällä viikolla torstaina ja perjantaina, ja kokouksessa ratkaistaan saako Israel osallistua ensi vuonna musiikkitapahtumaan.

EBU:n jäsenmaista ainakin Espanja, Irlanti, Hollanti ja Slovenia ovat ilmoittaneet aiemmin, etteivät osallistu ensi kevään Euroviisuihin Itävallan Wienissä, jos Israel on mukana.

TAUSTALLA boikottiaikeisiin ovat Gazan sodan tapahtumat. YK:n itsenäinen tutkimuskomissio arvioi syksyllä Israelin syyllistyneen palestiinalaissiviilien kansanmurhaan Gazan sotatoimissa.

Israel on kiistänyt syytökset ja pitänyt niitä poliittisina.

Yleisradioyhtiöiden piti alun perin päättää Israelin osallistumisesta jo marraskuun alussa. EBU päätti lykätä kuitenkin päätöstä joulukuun kokoukseen, koska Gazan rauhanprosessi oli vielä kesken.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
2.12.2025
Arvio: Jens Stoltenberg muistelee avoimesti – usein vastaavaa saa lukea vasta vuosikymmenten päästä
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
30.11.2025
Evp-upseeri: Ukrainassa ei voi ehkä voittaa sotaa – mutta rauhan voittaminen ratkaisee
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU