Yle-ryhmän puheenjohtaja: Neuvottelut jatkuvat kesätauon jälkeen elokuussa

Parlamentaarisen Yle-ryhmän puheenjohtajan Matias Marttisen (kok.) mukaan puolueet hakevat sopua seuraavan kerran elokuussa eduskunnan kesätauon jälkeen.

Neuvottelut kaatuivat torstaina, kun vasemmistoliiton ja vihreiden eduskuntaryhmät kertoivat, että ne eivät hyväksy Yle-ryhmän kompromissiesitystä. Marttinen kutsui päätöksiä eduskunnassa torstaina isoksi pettymykseksi.

– Tilanne on myös meidän poliittisessa järjestelmässä aika uusi. Kompromissi, jonka rakensin oli sellaisenaan hyvin hauras, koska tunnistin, että puolueiden näkemykset Yleisradion rahoituksesta ennen kaikkea ovat niin kaukana toisistaan, Marttinen sanoi.

Kokoomuksen, perussuomalaisten ja keskustan ryhmät olivat jo ehtineet kompromissin hyväksymään. Vihreiden ja vasemmistoliiton torstain päätökset siirsivät Marttisen mukaan parlamentaarisen prosessin aika monta askelta kauemmaksi yksimielisestä ratkaisusta.

MARTTISEN mukaan seuraavaksi eduskunnan Yle-ryhmällä on edessään kesäloma.

– Päivänselvää on se, että ennen eduskunnan kesätaukoa ratkaisua ei tule löytymään, vaan neuvotteluja tullaan jatkamaan elokuussa, kun on ensin pidetty hiukan lomaa ja levätty ja ehditty käymään rauhassa näitä keskusteluja.

– Oma lähtökohtani on koko ajan ollut se, että löydettäisiin yksimielinen ratkaisu. Kuten on nähty, se kompromissi on tänään kaatunut.