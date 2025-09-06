Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

6.9.2025 07:00 ・ Päivitetty: 6.9.2025 07:00

Yle: Somehuijarit ovat esiintyneet Ylen toimittajina

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Sosiaalisessa mediassa kiertää tekaistuja mainoksia ja muita huijauksia, joissa on käytetty Ylen toimittajien nimiä ja kuvia. Asiasta kertoo Yle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ylen mukaan huijarit ovat muun muassa yrittäneet saada ihmisiä sijoittamaan rahaa keksittyjen sijoitusalustojen kautta. Huijarit ovat soitelleet ihmisille, kun nämä ovat klikanneet mainoksissa olevaa linkkiä ja jättäneet yhteystietonsa.

Eräässä tapauksessa suomalaismiestä kiristettiin alastonkuvien julkaisemisella. Viestien lähettäjä esittäytyi Ylen tutkivaksi toimittajaksi Minna Knus-Galániksi.

Ylen tietojen mukaan useat suomalaiset ovat menettäneet rahaa mainoksiin liittyvissä huijauksissa. Yle teki kesällä levinneestä huijauksesta rikosilmoituksen poliisille.

Lisäksi Yle vaatii somealustoja poistamaan tietoon tulleet huijaukset välittömästi.

-  Valitettavasti huijausten poistovaatimuksiin ei aina reagoida nopeasti. Niissä voi mennä tunneista viikkoon, kertoo Ylen uutisten päätoimittaja Krista Taubert.

Ylen mukaan tutkivien toimittajien käyttäminen huijauksissa on kansainvälinen ilmiö. Verkkopetosten tekijät jäävät harvoin kiinni, sillä he ovat usein ulkomailla.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Janne Riiheläinen

Kolumnit
5.9.2025
Janne Riiheläinen: Miten pärjäämme, jos Venäjä luhistuu?
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
5.9.2025
Kokoomuksessa luotetaan perussuomalaisten rangaistuskulttuuriin – säännöissä yhä epäselvyyksiä
Lue lisää

Annikki Alku

Teatteri ja Tanssi
5.9.2025
Arvio: Huumaava Soledad – Yksinolla on esitys, jonka haluan nähdä heti uudestaan
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU