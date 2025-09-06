Kotimaa
6.9.2025 07:00 ・ Päivitetty: 6.9.2025 07:00
Yle: Somehuijarit ovat esiintyneet Ylen toimittajina
Sosiaalisessa mediassa kiertää tekaistuja mainoksia ja muita huijauksia, joissa on käytetty Ylen toimittajien nimiä ja kuvia. Asiasta kertoo Yle.
Ylen mukaan huijarit ovat muun muassa yrittäneet saada ihmisiä sijoittamaan rahaa keksittyjen sijoitusalustojen kautta. Huijarit ovat soitelleet ihmisille, kun nämä ovat klikanneet mainoksissa olevaa linkkiä ja jättäneet yhteystietonsa.
Eräässä tapauksessa suomalaismiestä kiristettiin alastonkuvien julkaisemisella. Viestien lähettäjä esittäytyi Ylen tutkivaksi toimittajaksi Minna Knus-Galániksi.
Ylen tietojen mukaan useat suomalaiset ovat menettäneet rahaa mainoksiin liittyvissä huijauksissa. Yle teki kesällä levinneestä huijauksesta rikosilmoituksen poliisille.
Lisäksi Yle vaatii somealustoja poistamaan tietoon tulleet huijaukset välittömästi.
- Valitettavasti huijausten poistovaatimuksiin ei aina reagoida nopeasti. Niissä voi mennä tunneista viikkoon, kertoo Ylen uutisten päätoimittaja Krista Taubert.
Ylen mukaan tutkivien toimittajien käyttäminen huijauksissa on kansainvälinen ilmiö. Verkkopetosten tekijät jäävät harvoin kiinni, sillä he ovat usein ulkomailla.
