Yle: Vakavat haitat koronarokotteista erittäin harvinaisia – Suomessa annettu yli 8 miljoonaa rokoteannosta

Koronarokotteesta ilmenneet vakavat haitat ovat sekä aikuisilla että lapsilla erittäin harvinaisia, kertoo Yle. Noin tuhat ihmistä on hakenut korvauksia rokotehaitoista ja niitä on maksettu eniten ohimenevistä haitoista, kuten kuumeilusta ja rokotuskäden kivusta.

Vakavia allergisia reaktioita rokotteesta on ollut Fimean, Rokotetutkimuskeskuksen ja Lääkevahinkovakuutusyhtiön mukaan yhdellä sadasta tuhannesta koronarokotteen saajasta.

Yhdellä viidestä tuhannesta koronarokotteen saajasta on ilmennyt sydänlihaksen tulehdus toisen rokotteen jälkeen. Vakava, mutta harvinainen oire on esiintynyt nuorilla miehillä. Myös virusinfektion aiheuttama sydänlihaksen tulehdus on yleisimmin nuorten miesten tauti.

Suomessa on annettu yli 8 miljoonaa koronarokoteannosta. Yleisimmät oireet ovat olleet lieviä, kuten esimerkiksi pistopaikan kipu, väsymys sekä lämpötilan nousu. Kolmannen rokoteannoksen ei tiedetä aiheuttaneen erityisiä haittavaikutuksia.