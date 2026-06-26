Talous
26.6.2026 05:56 ・ Päivitetty: 26.6.2026 05:56
Yle: Valtio etsii pikakeinoja droonivahinkojen korvaamiseen
Valtiovarainministeriössä selvitetään pikaisesti droonivahinkojen korvaamistapoja. Hankkeen on käynnistänyt kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok), kertoo Yleisradio.
STT uutisoi aiemmin, etteivät kaupalliset vakuutusyhtiöt tai Valtiokonttori lähtökohtaisesti korvaa droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja, koska niiden tekijänä on yleensä vieras valtio.
Kaupallisten vakuuttajien näkökulmasta droonituhoissa kyse on sotatoimiin verrattavista force majeure -tilanteista, joissa korvausvastuuta ei ole.
Monet kansanedustajat ovat patistaneet valtiota luomaan jo valmiiksi automaattisen järjestelmän, jolla kansalaiset saisivat nopeasti taloudellista apua tällaisiin oheisvahinkoihin.
Nykyisellään korvausten saanti voisi kestää kuukausia.
MINISTERI Ikonen kertoo Ylelle suunnitelmista korvauskäytäntöjen nopeuttamiseksi. Tässä on valittavissa kaksi eri linjaa.
Yksittäisissä vahingoissa hallitus hakisi korvausta vahinkoa kärsineelle kiireisen lisätalousarvion kautta.
Laajemman vahingon tapahtuessa Valtiokonttoriin voitaisiin perustaa sähköinen korvausväylä samalla tavalla kuin pandemian aikana: tuolloin yritykset pystyivät hakemaan koronakorvauksia normaalijärjestelmän ohi.
Korvaustapaselvityksen on tarkoitus valmistua lähiviikkoina.
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