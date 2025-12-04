Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

4.12.2025 06:36 ・ Päivitetty: 4.12.2025 07:26

Ylen gallup: SDP jatkaa ykkösenä – Kannatus laski hieman koko kärkikolmikolla

DEMOKRAATTI / ANNA-LIISA BLOMBERG
SDP:n kannatus kävi Ylen mittauksessa kuluvan vuoden huipullaan 25,8 prosentissa elokuussa.

Ylen kannatusmittauksessa SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,7 prosentin kannatuksella. Toisena tulee kokoomus 18,7 prosentilla ja kolmantena perussuomalaiset 14,2 prosentilla.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kaikkien kolmen kannatus on laskenut hieman viime kuusta. Suurin lasku oli SDP:llä, jonka kannatus laski 0,7 prosenttiyksikköä kuukauden takaisesta.

SDP:n kannatus kävi Ylen mittauksessa kuluvan vuoden huipullaan 25,8 prosentissa elokuussa.

Kaikki pienemmät oppositiopuolueet nostivat kannatustaan kyselyssä. Eniten kasvoi vasemmistoliitto 0,7 prosenttiyksiköllä 10,2 prosenttiin.

- Voi sanoa, että vasemmistoliitto on se suurin hyötyjä tästä SDP:n pienestä laskusta, eli näyttää siltä, että SDP:n äänestäjistä osa on nyt siirtynyt vasemmistoliiton kannattajaksi, kyselyn toteuttaneen Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja arvioi Ylelle.

Puoluekantansa kertoi runsaat 1 800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
3.12.2025
Budjettilait hikoiluttavat sote-valiokunnassa – työpaine ”sanoinkuvaamaton”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
3.12.2025
Susiesitys lähti nimensä mukaisena valiokuntaan – ”Susi ei saa olla jahdattava vihollinen”
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
3.12.2025
Arvio: Mika Kaurismäki on noussut kuin varkain Suomen kenties parhaaksi musiikkidokumenttien tekijäksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU