4.9.2025 04:24 ・ Päivitetty: 4.9.2025 06:16

Ylen kannatusmittaus: SDP taas ennätyskorkealla, keskusta kolmantena

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Pääoppositiopuolue SDP:n kannatus on kasvanut 25,8 prosenttiin Ylen tuoreessa mittauksessa. Puolueen suosio on noussut edelliskyselystä 1,1 prosenttiyksikköä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Pääministeripuolue kokoomus on toiseksi suosituin puolue yli 19 prosentin kannatuksella. Se on pysynyt mittaustuloksissa pitkään lähes ennallaan.

Toinen hallituspuolue perussuomalaiset on lisännyt kannatustaan 0,5 prosenttiyksikköä ja puolueen kannatus on lähes 13 prosenttia. Kokoomuksen ja perussuomalaisten välissä on keskusta lähes 15 prosentin kannatuksella.

Tämä tarkoittaisi sitä, että hallituksen yhteenlaskettu kannatus on alle 40 prosentissa, mikä on samaa luokkaa kuin epäsuosittuna pidetyn Juha Sipilän (kesk) hallituksella sen puoliväliaikoihin oli.

Demarien kannatus on Ylen mittauksissa ollut aiemmin tällä tasolla vuosina 2005-2006.

VASEMMISTOLIITON ja vihreiden kannatus on pysynyt hienoisessa laskussa, 9,5 – 7,7 prosentissa.

Budjettiriihen ja rasismikohun vaikutukset alkoivat Taloustutkimuksen mukaan jo näkyä mittauksen viime päivinä hetkellisesti, painaen perussuomalaisten kannatusta. Kysely on kuitenkin aloitettu jo elokuun alkupuolella, jolloin puolueen uusi kovempi julkisuuslinja näytti tuottavan heille kannatusnousua.

Taloustutkimus arvioi Ylelle, että demarien uudet kannattajat tulevat etenkin aiemmin nukkuneista äänestäjistä, jotka eivät ole osanneet sanoa kantaansa edelliskyselyiden aikaan.

Taloustutkimuksen kyselyyn vastasi 11. elokuuta-2. syyskuuta yli 2  200 ihmistä, ja kyselyn virhemarginaali on enintään 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

