Yli 36 000 ikäihmistä ei ole ulkoillut kertaakaan korona-aikana – ”Tämä on todella surullista”

Liikkumattomuus ja ulkoilun puute ovat olleet isoja ongelmia vanhustenhoidossa jo ennen korona-aikaa, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super kertoo.

Hoitajat ovat olleet pitkään huolissaan siitä, että muun muassa ulkoilusta on jouduttu tinkimään liian pienen hoitajamitoituksen vuoksi. Sitovan hoitajamitoituksen sekä työnjaon selkeyttämisen odotetaan tuovan apua tilanteeseen.

– Tilanne on huolestuttava. Korona-aika on kärjistänyt vanhustenhoidon heikkoa tilannetta ja nostanut esiin liikkumattomuuden ja yksinäisyyden mittavat ongelmat, Superin puheenjohtaja Silja Paavola toteaa tiedotteessa

MTV uutisoi 13. huhtikuuta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n asiakaskyselystä, jonka mukaan yli 36 000 ikäihmistä kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa ei ole ulkoillut kertaakaan korona-aikana viime vuonna. Yhtä suuri joukko kokee, että ei ole saanut riittävästi aikaa hoitajilta.

– THL:n asiakaskyselyn tulokset ovat hälyttävät vaikkakin odotetut. Näiden ongelmien kanssa olemme kamppailleet useita vuosia ja siksi sitova hoitajamitoitus on ollut välttämätön. On muistettava, että lakiin kirjattu mitoitus on kuitenkin minimi ja tarve saattaa olla sitä korkeampi esimerkiksi muistisairaiden yksiköissä.

Paavola vaatii hoitajamitoitusta kuntoon myös kotihoidossa. Monen ongelman perimmäinen syy on liian pieni henkilöstömäärä.

Ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat ovat usein muistisairaita ja myös monisairaita. Hoitajaliitto muistuttaa, että liikkuminen on keskeistä, jotta toimintakykyä voidaan ylläpitää. Myös kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen on tärkeää.

– Ulkoilun pitäisi kuulua jokaisen asiakkaan keskeisiin oikeuksiin.

”Elämän laatuun on kiinnitettävä enemmän huomiota.”

Korona-aika on lisännyt vanhustenhoidon ongelmia. Se on lisännyt yksinäisyyttä, kun omaiset ja läheiset eivät ole päässeet katsomaan läheisiään. Superin mukaan henkilökunnan työmäärä on kasvanut, ja hoitajat työskentelevät nyt jaksamisensa äärirajoilla. Koronapotilaita hoidetaan hoivakodeissa ja tämä on vaikuttanut moniin järjestelyihin. Osassa yksiköistä on ollut useita koronatartuntoja, ja tämä on rajoittanut kaikkien asiakkaiden liikkumista.

THL:n selvitys kertoo ikääntyneiden toimintakyvyn laskusta, jonka korona on aiheuttanut.

– Tämä on todella surullista ja tarkoittaa sitä, että meillä on paljon korjattavaa koronan jälkeen. Elämän laatuun on kiinnitettävä enemmän huomiota jatkossa, jos joudumme poikkeuksellisiin oloihin, Paavola korostaa.

Lakimuutoksen odotetaan tuovan apua myös selkeytetyn työnjaon vuoksi ympärivuorokautisessa vanhustenhoidossa. Lain tarkoituksena on, että hoitajat voivat keskittyä hoitotyöhön ja tukitöihin palkataan erikseen henkilökuntaa.

– Tämä on todella tärkeä ja odotettu uudistus, joka parantaa hoidon laatua ja myös hoitoalan vetovoimaa, Paavola muistuttaa.

Riittämätön henkilöstömäärä heikentää hoidon tasoa ja hoitajien työssäjaksamista. Se lisää myös hoitajien eettistä stressiä, joka ajaa hoitajia pois alalta, vaikka alan veto- ja pitovoimaa pitäisi kasvattaa.

– Hoitajat haluavat hoitaa hyvin ja siihen tulee olla mahdollisuus.