Yli 40 asteen helleaalto jatkuu Etelä-Euroopassa – Lapsi kuoli lämpöhalvaukseen Italiassa

Helleaalto jatkuu yhä Etelä-Euroopassa. Kovasta helteestä on varoitettu tänään ja huomenna laajalti ainakin Ranskassa, Italiassa ja Balkanin maissa. Helle aiheuttaa myös maastopaloja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tänään ja huomenna lämpötila nousee näillä alueilla 42-43 asteeseen, kerrotaan Suomen Ilmatieteen laitokselta STT:lle.

Raju helleaalto on rikkonut lämpöennätyksiä sekä ruokkinut maastopaloja eri puolilla eteläistä Eurooppaa.

Lisäksi Italiassa neljävuotias lapsi kuoli lämpöhalvaukseen. Romanialaispoika oli löydetty tajuttomana perheensä autosta Sardinian saarella, ja hän kuoli muutamaa päivää myöhemmin sairaalassa Roomassa.

ESPANJASSA voimakkaat tuulet ovat levittäneet maastopaloja. Helleaalto on paahtanut maassa viimeisen viikon ajan, ja lämpötilat ovat olleet monin paikoin lähes 40 celsiusastetta.

Espanjan pääkaupungin Madridin pohjoispuolella mies on kuollut maastopalosta saamiinsa palovammoihin, kertovat paikallisviranomaiset. Satoja ihmisiä on evakuoitu pääkaupungin varakkaalta Tres Cantosin esikaupunkialueelta.

- Hädin tuskin 40 minuutissa palo eteni kuusi kilometriä, Madridin alueellinen ympäristöpäällikkö Carlos Novillo kertoi toimittajille.

Tänä aamuna alueviranomaiset kertoivat, että palo oli saatu hallintaan. Maastoa on roihunnut lisäksi Portugalissa, Italiassa ja Balkanin niemimaalla.

Ilmatieteen laitoksen mukaan erityisesti Iberian niemimaalla on laajoja maastopaloja.

Kaikkiaan Etelä-Euroopan maastopalojen vuoksi on evakuoitu tuhansia ihmisiä, ja sadat pelastajat ovat olleet sammuttamassa paloja.

LÄMPÖENNÄTYKSIÄ rikottiin maanantaina monella mittauspisteellä Lounais-Ranskassa. Esimerkiksi Bordeaux’n kaupungissa mitattiin historialliset 41,6 astetta. Ilmatieteen laitoksen mukaan tätä edeltävä lämpöennätys, 41,2 astetta, mitattiin Bordeaux’n kaupungissa vuonna 2019.

Sään ääri-ilmiöt ja niistä johtuvat hätätilat ovat yleistyneet ja muuttuneet voimakkaammiksi ilmastonmuutoksen vuoksi erityisesti Etelä-Euroopassa. Ilmastonmuutos lisää ennätyslämpötilojen ja laajojen maastopalojen todennäköisyyttä.

Kesä Etelä-Euroopassa on ollut poikkeuksellinen siten, että näin kuumia ja pitkiä jaksoja on mitattu useaan otteeseen läpi kesän, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Kesäkuun lopussa Etelä- ja Länsi-Euroopassa mitattiin 40-45 asteen lämpötiloja. Espanjassa El Granadossa mitattiin 46 astetta ja Portugalin Morassa 46,6 astetta.

Lisäksi heinäkuun lopussa Turkin Silopissa maan kaakkoisosassa mitattiin 50,5 asteen lämpötila, mikä on maan mittaushistorian lämpötilaennätys. Silopi sijaitsee lähellä Irakin ja Syyrian rajaa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan vastaavia helteitä todennäköisesti mitataan tulevinakin kesinä.