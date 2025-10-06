Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

6.10.2025 05:11 ・ Päivitetty: 6.10.2025 05:50

Yli 70 Gazan avustuslaivueelta kiinni otetuista aktivisteista pääsee palaamaan tänään kotimaihinsa

LEHTIKUVA / AFP / THOMAS COEX
Espanjalaisia aktivisteja palasi lentokentälle Madridiin sunnuntaina.

Ruotsalaisaktivisti Greta Thunberg ja yli 70 muuta Gazaan suunnanneelta avustuslaivueelta kiinni otettua aktivistia pääsee palaamaan kotimaihinsa maanantaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Israelissa yhä pidätettynä olleet aktivistit tai ainakin suurin osa heistä on määrä lennättää Kreikkaan, mistä he voivat lentää kotimaihinsa. Israelista lähtevien joukossa on aktivisteja Ruotsista, Ranskasta, Kreikasta sekä Italiasta. Maiden hallitukset kertoivat asiasta sunnuntaina.

Lauantaina 137 Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen mukana matkustanutta karkotettiin Turkkiin. Israelin ulkoministeriön mukaan karkotettujen joukossa oli tuolloin Yhdysvaltain, Britannian, Italian, Jordanian, Kuwaitin, Algerian, Mauritanian, Malesian, Bahrainin, Marokon, Sveitsin, Tunisian ja Turkin kansalaisia.

Avustuslaivueessa ja pidätettyjen joukossa oli mukana myös suomalaisia. Heidän paluustaan Suomeen ei vielä ole tietoa.

Israel pysäytti Gazaan suunnanneet alukset viime viikolla ja otti kiinni niissä olleet yli 400 ihmistä. Osa kiinni otetuista on jo vapautettu ja karkotettu Israelista.

SUNNUNTAINA avustuslaivueen ruotsalaisaktivistien oikeusavustaja kertoi aikovansa valittaa YK:lle siitä, miten Israel on kohdellut kiinni ottamiaan aktivisteja.

Oikeusavustaja Sena Elikücük kertoi kuulleensa useilta silminnäkijöiltä, että esimerkiksi Greta Thunbergiä olisi kohdeltu Israelissa kaltoin. Elikücükin mukaan silminnäkijät ovat kertoneet, että Thunbergiä olisi muun muassa kiskottu hiuksista ja että hänet olisi painostettu suutelemaan Israelin lippua.

Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard kommentoi tietoja kaltoinkohtelusta sunnuntaina uutistoimisto TT:lle.

-  Olen tietoinen kaltoinkohteluväitteistä. Jos tiedot pitävät paikkaansa, ne ovat erittäin vakavia, Malmer Stenergard sanoi lausunnossaan.

Myös Global Movement to Gaza -aktivistiliikkeen Suomen jaosto on kertonut aktivistien kaltoinkohtelusta, kuten lääkehoidon epäämisestä sekä väkivaltaisesta kohtelusta.

Uutista täydennetty klo 8.49 kolmannella kappaleella.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

