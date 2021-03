Yli 90 prosenttia suomalaisista haluaa kotimaista ruokaa kuntien keittiöihin – ”Kuntapäättäjät eivät voi ohittaa äänestäjien selvää tahtoa”

Suomalaisista 93 % haluaa, että kunnan elintarvikehankinnoissa suositaan kotimaista ruokaa, vaikka se nostaisi hankintahintaa, selviää Suomen elintarviketyöläisten liitto SEL:n Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kyselyyn vastanneista kuusi prosenttia ei suosisi kotimaista ruokaa. Prosentti vastaajista ei osaa sanoa kantaansa.

SEL muistuttaa tiedotteessa, että tutkimusten mukaan kuntien kotimaisten elintarvikehankintojen kannatus on noussut tasaisesti jo ennen koronapandemiaa. Vuonna 2012 kannattajia oli 88 prosenttia ja vuonna 2017 heitä oli 90 prosenttia.

– Kuntapäättäjät eivät voi ohittaa äänestäjien selvää tahtoa. Suomalaiset haluavat, että kunnan keittiöissä, esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa ja palvelutaloissa tarjotaan kotimaista ruokaa, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen sanoo tiedotteessa.

Kuntonen muistuttaa, että keinot kotimaisten elintarvikkeiden lisäämiseen julkisissa hankinnoissa ovat olemassa, jos niitä vain halutaan käyttää.

– Hankintalaki tai kuntien yhteiset hankintarenkaat eivät ole este, hän kiteyttää.

KYSELYTUTKIMUKSEN MUKAAN kotimaisen ruuan kannatus on korkeampaa naisten kuin miesten keskuudessa. Naisista 96 prosenttia halusi kotimaista suosittavan, vaikkei se olisi edullisin vaihtoehto. Miesten kohdalla vastaava luku oli 90 prosenttia.

Kotimaisen ruuan kannattajia oli eniten yli 50-vuotiaiden joukossa. Vähiten heitä oli 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä.

Talouden vuositulot eivät näyttäisi vaikuttavan haluun suosia kotimaista ruokaa kuntien hankinnoissa, sillä kaikissa tuloryhmissä kotimaisen ruuan kannatus on 92–96 prosenttia. Vähiten kannattajia on kaikkein pienituloisimmissa eli alle 10 001 euroa vuodessa saavilla sekä toiseksi suurituloisimmissa eli 50 001–70 000 euroa vuodessa tienaavilla.

ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTO haastaa kaikki kuntavaaliehdokkaat ja tulevat kuntapäättäjät edistämään kuntien kotimaisia elintarvikehankintoja.

– Kotimainen ruoka työllistää, tuo verotuloja ja on aivan olennainen osa Suomen huoltovarmuutta, jonka merkitys on tullut koronakriisin myötä aiempaa näkyvämmäksi meille kaikille. Jokaisen kuntapäättäjän on syytä olla selvillä, millä kriteereillä kunnan hankinnat tehdään ja toimia aktiivisesti kotimaisten vastuullisten hankintojen puolesta, Kuntonen sanoo.

Kyselytutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy puhelinhaastatteluina 11.-12.1.2021 ja 18.-19.1.2021. Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 1005 henkilöä, jotka edustavat Suomen 15–79-vuotiasta väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen virhemarginaali on noin ± 3,2 prosenttiyksikköä.