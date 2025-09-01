Palkittu politiikan aikakauslehti.
1.9.2025 04:18 ・ Päivitetty: 1.9.2025 04:18

Yli miljoonaa suomalaista koskeva Kelan valinnanvapauskokeilu alkaa: hinta enintään 28,20€/käynti tänä vuonna

Joona Raevuori

Kelan niin kutsuttu valinnanvapauskokeilu alkaa tänään. Sen aikana yli 65-vuotiaat voivat mennä yksityisen yleislääkärin vastaanotolle ja maksaa käynnistä enintään julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksun verran. Kela maksaa loppuosuuden suoraan palveluntuottajalle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kokeilun on määrä jatkua vuoden 2027 loppuun asti.

Tänä vuonna kokeiluun sisältyy enintään kaksi lääkärikäyntiä ja seuraavina vuosina korkeintaan kolme käyntiä vuodessa. Kuluvana vuonna käynnille kertyy hintaa korkeintaan 28,20 euroa.

Vastaanotolla määrätyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista asiakas maksaa puolet Kelan määrittelemästä enimmäishinnasta.

Kokeilu ei kata erikoislääkärikäyntejä, eikä lääkärikäyntiä voi käyttää esimerkiksi ajokorttia varten tarvittavaan terveystarkastukseen.

Kelan mukaan kokeilussa on mukana noin 400 yksityistä terveysalan toimijoita. Kelan verkkosivuilta löytyvät kaikki lääkäriasemat, joiden kanssa Kela on tehnyt sopimuksen.

VALTAKUNNALLINEN valinnanvapauskokeilu koskee 1,3:a miljoonaa suomalaista eli yli viidesosaa Suomen väestöstä.

Kokeilun tavoitteena on parantaa perusterveydenhuollon palvelujen saatavuutta, nopeuttaa hoitoon pääsyä ja lisätä asiakkaiden valinnanvapautta.

Taustalla on pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelman kirjaus siitä, että perusterveydenhuollon saatavuutta parannetaan hallituskauden aikana.

Kokeilun arvioidaan lisäävän Kela-korvausmenoja tänä vuonna noin 28,8 miljoonaa euroa, josta valtion rahoitusosuus on noin 14,8 miljoonaa euroa. Seuraavina vuosina korvausmenojen on arvioitu kasvavan vuosittain noin 86,5 miljoonan euron verran, josta valtion rahoitusosuus olisi noin 44,5 miljoonaa euroa vuodessa.

