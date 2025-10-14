Yli puolet lapsista kertoo nähneensä pelottavaa verkkosisältöä

Joka viides 9-15-vuotias lapsi altistuu verkossa tahtomattaan itsetuhoisuutta ja sotaa käsitteleville sisällöille. Pelottavuuksia on nähnyt enemmän kuin joka toinen.

Tämä selviää Pelastakaa Lapset -järjestön kyselystä.

Järjestön mukaan 9-10-vuotiaista lapsista kolme prosenttia altistui tahattomasti itsetuhoisuutta sisältävälle materiaalille. 13-15-vuotiaiden lasten keskuudessa vastaava luku oli jo 35 prosenttia.

Lisäksi yli puolet kyselyyn vastanneista lapsista kertoi huomanneensa verkossa ikävää tai pelottavaa sisältöä.

PELOTTAVUUKSIA ei löydetä aina sattumalta, vaan niitä myös etsitään uteliaisuuden ja mielenkiinnon takia.