Yliajalle menneestä luontokokouksesta uusi päätös: sopu luonnon geenitietojen hyötyjä jakavasta rahastosta

Kolumbian Calissa järjestettävä YK:n luontokokous on hyväksynyt luonnon geenisekvenssitiedon hyötyjä jakavan rahaston.

Eläimistä ja kasveista saatavaa geenitietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi lääketieteessä. Suuri osa hyödynnettävästä datasta on köyhemmistä maista. Rahaston tarkoituksena on jakaa datasta tulevaa rahallista hyötyä myös niille maille, joista dataa on kerätty.

Aiemmin luontokokouksessa tehtiin päätös siitä, että alkuperäiskansoille luodaan pysyvä edustus tulevissa kokouksissa.

Luontokokoukseen osallistuneet 196 maata sopivat alkuperäiskansoille ja paikallisyhteisöille tärkeille asioille omistautuneen toimielimen perustamisesta.

- Tämä on ennennäkemätön hetki monikansallisten ympäristösopimusten historiassa, iloitsi chileläinen alkuperäiskansojen edustaja Camila Romero.

- Osapuolet ovat tunnustaneet jatkuvan tarpeen täysimääräiselle ja tehokkaalle osallistumisellemme, tiedollemme ja innovaatioillemme, teknologiallemme ja perinteisille käytännöillemme, sanoi Romero.

LUONTOKOKOUS on venynyt loppumetreillään pitkästi yliajalle.

Kokouksen loppuistunnon oli määrä alkaa lauantaina aamuyöllä kello yhdeltä Suomen aikaa, mutta uutistoimisto AFP:n mukaan tästä oli myöhästytty useita tunteja.

Neuvottelijat olivat sen sijaan vetäytyneet pienemmissä ryhmissä suljettujen ovien taakse ratkomaan erimielisyyksiään.

Luontokokouksen tarkoituksena on ollut arvioida ja pyrkiä edistämään luonnonsuojelusuunnitelmia sekä kerätä rahoitusta, jotta YK:n vuoden 2022 luontokokouksessa asetetut tavoitteet saavutettaisiin.

Keskustelut rahoituksesta ovat keskittyneet lähinnä siihen, minkälaisilla rahoitusmekanismeilla tavoitteita vietäisiin eteenpäin. Kaksiviikkoinen kokous alkoi viime viikon maanantaina.

LUONNONSUOJELUJÄRJESTÖ WWF Suomen suojelujohtaja Elina Erkkilä pitää mahdollisena, ettei rahoituskysymyksessä saada sopua aikaan.

Erkkilä kertoo STT:lle kuulleensa tällaisia arvioita paikan päältä kokouksesta. Hänen mukaansa luontokokouksen rahoitusosuuden on kerrottu olevan todella haastava.

- Voi olla hyvinkin mahdollista, ettei rahoitusasian osalta päästä lopputulemaan. Tämä on viimeisimpiä terveisiä, joita olen kuullut. Mitään varmaan tietoa ei ole, Erkkilä sanoo.

Osa niin sanotun globaalin etelän maista on halunnut, että länsimaat sitoutuisivat perustamaan uusia rahastoja etelän maiden auttamiseksi luontokadon pysäyttämisessä.

Erityisesti EU-maat ovat ajaneet kokouksessa maailmanlaajuisia kriteereitä ja mittareita luontokadon määrittelylle sekä pysäyttämiselle.

Osa globaalin etelän maista taas vastustaa tiukkoja kriteereitä, jos länsimaat eivät sitoudu uusiin rahastoihin etelän hankkeiden rahoittamiseksi.

SUOMEN valtuuskuntaa kokouksessa on johtanut ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.).

Mykkänen kirjoitti Suomen aikaa kahdeksan jälkeen lauantaiaamuna X:ssä, että kokous on jumittunut useimmissa keskeisissä kysymyksissä. Hänen mukaansa erityisesti luontorahastojen hallinnointi hiertää.

Tilanne on ollut jumissa koko yön. Perjantai-iltana Suomen aikaa keskustelut olivat vaikeassa vaiheessa, kertoi Mykkänen paikan päältä STT:lle puhelimitse.

- Täällä on mahdollisuus tehdä määrätietoista historiaa, mutta täällä on tosiaan vielä pakka aika sekaisin. On myös ihan mahdollista, että tämä päättyy hyvin laihaan tulokseen, joka pääasiassa sitten jättää kaiken taas seuraaviin kokouksiin.

Mykkäsen mukaan globaalin etelän enemmistö pyrkii siihen, että rakennettaisiin uusi länsimaiden rahoituksen kanavointiväline, koska olemassa olevia pidetään liian jäykkinä.

- Meidän näkökulmasta rahastosekamelskaa ei voi enää lisätä. Se, että perustettaisiin jälleen uusia, erillisiä rahastoja, kun vanhoihinkaan eivät tahdo rahat riittää, ei ole ratkaisu. Länsimaiden valtionrahoitus ei voi olla ratkaisu kaikkeen, Mykkänen sanoi.

CALIN luontokokous on ensimmäinen sen jälkeen, kun lähes 200 maata, Suomi mukaan lukien, pääsivät yhteisymmärrykseen uusista kansainvälisistä tavoitteista luontokadon pysäyttämiseksi vuonna 2022 Kanadan Montrealissa järjestetyssä kokouksessa. Tuolloin sovittiin luontokadon pysäyttämisestä ja luonnon tilan vahvistamisesta vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteena on muun muassa suojella 30 prosenttia maailman maa- ja merialueista ja ennallistaa vähintään 30 prosenttia maailman heikentyneistä ekosysteemeistä vuoteen 2030 mennessä.

Rahoitus on yksi COP16-kokouksen keskeisiä kysymyksiä. Kokouksessa pyritään vahvistamaan luottamusta siihen, että Montrealissa asetetut rahoitustavoitteet toteutuvat ja kehittyvät maat saavat luonnon monimuotoisuutta turvaavaa kehitysyhteistyörahoitusta.

YK:n ilmastokokous COP29 on vuorossa marraskuussa Azerbaidzhanin Bakussa. Kokous keskittyy pitkälti siihen, miten varakkaiden teollisuusvaltioiden pitäisi tukea köyhempiä valtioita sopeutumaan ilmastonmuutokseen.

Henrietta Nyberg, Lassi Lapintie, Liisa Kujala, Eetu Halonen/STT