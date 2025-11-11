Kotimaa
11.11.2025 08:22 ・ Päivitetty: 11.11.2025 08:22
Ylinopeus ja päihteet liittyvät suureen osaan kuolonkolareista
Puolessa vuosina 2019-2023 ajetuista kuolonkolareista onnettomuuden aiheuttaja ajoi ylinopeutta, kertoo Onnettomuustietoinstituutti.
Instituutti muistuttaa, että myös rajoitusten mukainen vauhti on usein liikaa, jos tilanteeseen liittyy muita riskitekijöitä. Tällaisia voivat olla päihteiden käyttö, piittaamattomuus ja turvavyön käytön laiminlyönti.
Mitä suurempia ylinopeuksia tarkastellaan, sitä todennäköisemmin onnettomuuksiin liittyy myös muita riskitekijöitä.
- Rajoitus on enimmäisnopeus, ei tavoite, sanoo Onnettomuustietoinstituutin liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty.
KAIKISTA moottoriajoneuvo-onnettomuuksia aiheuttaneista kuljettajista lähes 40 prosenttia oli päihtyneitä, instituutti kertoo.
Ylinopeudella ajetuissa onnettomuuksissa päihteet korostuvat entisestään. Yli 30 kilometriä tunnissa ylinopeutta ajaneista kuljettajista päihtyneiden osuus oli lähes 70 prosenttia.
Instituutin mukaan suuri osa vakavista ylinopeusonnettomuuksista liittyy kuljettajiin, joilla on päihderiippuvuutta tai psyykkisiä ongelmia.
- Ylinopeus on tyypillisesti osa laajempaa riskikäyttäytymisen kokonaisuutta. Kun siihen yhdistyy päihteitä, turvavyön laiminlyöntiä, vanhahko ajoneuvo tai haasteellinen liikenneympäristö, seuraukset ovat usein vakavia, Räty sanoo.
Tekijä: STT/Vilma Malmgren
