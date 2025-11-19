Politiikka
19.11.2025 07:51 ・ Päivitetty: 19.11.2025 08:20
Yliopiston Apteekki: ”Kilpailua vääristävää apteekkiveroesitystä täytyy korjata”
Apteekkariliitto ja Yliopiston Apteekki vaativat korjauksia hallituksen esitykseen, jossa hallitus esittää muun muassa leikkauksia lääketaksaan ja muutoksia progressiiviseen apteekkiveroon.
Perustuslakivaliokunta tyrmäsi eilen hallituksen apteekkitalouteen liittyvän esityksen, koska se pakottaisi osan apteekeista toimimaan tappiollisesti.
Perustuslakivaliokunta edellyttää, että sosiaali- ja terveysvaliokunta muuttaa apteekkitoimintaa koskevaa lainsäädäntöä siten, että se tuottaa mahdollisuudet kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen myös niille apteekeille, joille nyt ehdotettu sääntely merkitsisi toiminnan muuttumista kannattamattomaksi.
Hallitus esittää reseptilääketaksan leikkaamista 36 miljoonalla eurolla, apteekkiveron perusteen muuttamista, muutoksia apteekkiverotaulukkoon, uudenlaista sivuapteekkivähennystä ja yli 20 itsehoitolääkeryhmän myynnin laajentamista apteekkien ulkopuolelle.
Apteekkariliiton mukaan perustuslakivaliokunnan lausunto vahvistaa sen, mistä liitto on varoitellut koko ajan: leikkausten mittaluokka on apteekkialalle kohtuuton ja esityksen yhteisvaikutukset vaarantavat maankattavan apteekkiverkoston.
APTEEKKARILIITTO painottaa, että 36 miljoonan euron kateleikkaus ja ennakoimattomasti kohdentuva apteekkivero muodostavat kohtuuttoman yhdistelmän, joka johtaa apteekkien sulkemisiin.
– Tiedossamme on jo tällä hetkellä kymmenkunta sulkemisuhan alla olevaa apteekkia. Nämä ovat niin sanottuja sivuapteekkeja, joita apteekkarit ovat ylläpitäneet vapaaehtoisesti alueilla, joilla ei ole edellytyksiä itsenäiselle apteekille, Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen kertoo.
Lisää aiheesta
Apteekkariliiton mukaan säästöjä tulee hakea vain sellaisella tavalla, joka turvaa apteekkitoiminnan tosiasiallisen kannattavuuden ja maankattavan apteekkiverkoston. Muuten seurauksena ovat liiton mukaan apteekkipalvelujen heikentyminen, pidemmät asiointimatkat ja kasvava paine muuhun terveydenhuoltoon.
YLIOPISTON Apteekki kertoo tiedotteessaan, että lakimuutokset kasvattaisivat sen lääkemyynnin liiketappiota.
Yliopiston Apteekin toimitusjohtaja Kimmo Virtanen pitää tärkeänä, että hallituksen esitystä korjataan siten, ettei apteekkia velvoiteta toimittamaan asiakkaille lääkkeitä tappiolla.
– Erityisesti kilpailua vääristävää ja voimakkaasti progressiivista apteekkiveroesitystä täytyy korjata. Yliopiston Apteekin keskimääräisen apteekkiveroprosentin tulisi olla sama kuin muilla suurilla apteekeilla, Virtanen sanoo tiedotteessa.
Lakieesityksen mukaan apteekit maksaisivat apteekkiveroa 0-43 prosenttia lääkemyynnin myyntikatteesta. Yliopiston Apteekin keskimääräinen apteekkivero olisi esityksen mukaan 42,7 prosenttia ja yksityisten apteekkien keskimääräinen apteekkivero olisi 26,9 prosenttia.
Yliopiston Apteekki huomauttaa, ettei progressiivista yritysverotusta ole käytössä millään muulla toimialalla Suomessa, eikä apteekkiveroa ole käytössä missään muussa EU-maassa kuin Suomessa. Yliopiston Apteekki nostaa myös esiin, että apteekkien lääkemyyntiä ja myyntikatetta on leikattu voimakkaasti viime vuosien aikana.
APTEEKKARILIITTO puolestaan nostaa esiin, että perustuslakivaliokunnan edellytysten täyttäminen vaatii merkittäviä, sisällöllisiä muutoksia lakiesitykseen. Liitto painottaa, että tätä ei voida tehdä ilman alan kuulemista, etenkään kun esityksen vaikutusarvioissa on olennaisia puutteita.
– Hallituksen esitystä on ehdottomasti korjattava. Siihen tarvitaan kunnollinen vaikutusten arviointi ja alan toimijoiden mahdollisuus lausua korjatusta esityksestä. Historiallisesti mittava apteekkitalouden uudistus ei voi edetä alaa kuulematta, Hirvonen painottaa.
Juttua täydennetty klo 10.20 Apteekkariliiton osuuksilla.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Politiikka
18.11.2025 11:35
Hallituksen apteekkiesitys: perustuslakivaliokunta vaatii muutoksia