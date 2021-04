Yliopiston laboratoriossa räjähti aamulla

Jyväskylän yliopistossa tapahtui sunnuntaiaamuna räjähdysonnettomuus, kun kaasunkäsittelylaitteiston osa räjähti fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratoriossa yhdeksän aikaan aamulla, yliopistolta kerrotaan. Yksi ihminen on viety räjähdyksen vuoksi sairaalahoitoon. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Fysiikan laitoksen johtaja, professori Timo Sajavaara kertoo STT:lle, että kyseessä oli ilmeisesti pienen kaasupullon paineräjähdys, ei minkäänlainen paloräjähdys. Verenvuotoa aiheuttanut vamma syntyi loukkaantuneen jalkaan, mutta sen vakavuudesta Sajavaaralla ei ole vielä tarkempaa tietoa.

– Verta siinä on jonkin verran menetetty. Kyseessä on tutkimushenkilökunnan jäsen. Laboratoriossa oli mittaukset käynnissä, ja hän oli tekemässä mittauslaitteistoon liittyvää huoltotoimenpidettä, Sajavaara kertoo.

Räjähdys ei tiettävästi aiheuttanut sen kummempia aineellisia tai muita vahinkoja, vaan kyse oli pienistä osista. Laitoksella oli paikalla myös useita muita ihmisiä, jotka onnettomuuden tapahduttua hälyttivät apua. Lähimpänä loukkaantunutta ollut työtoveri lähti Sajavaaran mukaan saattamaan tätä sairaalaan.

Onnettomuuden syytä selvitetään parhaillaan.

– Nyt perataan tarkasti, miten tällaisen tapahtuminen on ollut edes mahdollista. Arvioidaan turvallisuusasiat uudelleen ja yritetään selvittää, mitä siinä tapahtui, Sajavaara sanoo.

Hänen mukaansa kiihdytinlaboratoriossa tehdään ydinfysiikan tutkimusta, mutta tähän onnettomuuteen ei liity mitään säteilyasioita.

– Tutkimukset tietysti loppuivat tältä päivältä. Nyt selvitetään ja tutkitaan ja haastatellaan kaikki paikalla olleet henkilöt.

Keskisuomalaisen mukaan kyse on erittäin harvinaisesta tapahtumasta. Sajavaara kertoo lehdelle, että on yli kymmenen vuotta siitä, kun kiihdytinlaboratorioon on viimeksi hälytetty pelastuslaitos.

– En muista, milloin ylipäätään fysiikan laitoksella olisi tarvittu palokuntaa tai ambulanssia, Sajavaara sanoi Keskisuomalaiselle.