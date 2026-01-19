Ulkomaat
19.1.2026 10:35 ・ Päivitetty: 19.1.2026 15:57
Yllätys: Vladimir Putin sai kutsun Gaza-rauhanneuvostoon
Venäjän presidentti Vladimir Putin on saanut Yhdysvalloilta kutsun Gazan rauhanneuvostoon, Kreml kertoo. Sen mukaan presidentti ei ole vielä päättänyt, ottaako hän kutsua vastaan.
YK:n viime syksynä hyväksymään Gazan rauhanprosessiin kuuluvaa neuvostoa johtaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Sen on tarkoitus valvoa palestiinalaisalueen jälleenrakentamista ja hallinnon uudelleenorganisoimista osana rauhanprosessin toista vaihetta.
Trumpin hallinto ilmoitti neuvoston kokoamisesta viime viikolla. Neuvoston johtoryhmässä olisi Trumpin vävyn Jared Kushnerin lisäksi muun muassa Britannian entinen pääministeri Tony Blair.
Kreml ei ole kertonut, millaista asemaa neuvostossa Putinille on tarjottu. Ukrainassa kansainvälisen oikeuden vastaista hyökkäyssotaa käyvä ja sotarikolliseksi nimetty Putin oli varsin epätodennäköinen kandidaatti kansainvälisen rauhanhankkeen valvojaksi.
Helsingin Sanomat ja STT kertoivat maanantaina, että myös Suomen presidentti Alexander Stubb on kutsuttu mukaan neuvostoon.
Neuvoston jäsenyys on kuitenkin maksullinen: kolmen vuoden kaudesta pitäisi kansainvälisten lehtitietojen mukaan maksaa miljardin dollarin verran. Varoja hallinnoisi Trump itse.
Uutistoimisto AFP:n mukaan esimerkiksi Kanada ja Ranska ovat ilmoittaneet kieltäytyvänsä maksullisesta neuvostopaikasta.
Kommentit
