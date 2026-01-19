Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

19.1.2026 10:35 ・ Päivitetty: 19.1.2026 15:57

Yllätys: Vladimir Putin sai kutsun Gaza-rauhanneuvostoon

iStock
Putinille rauhanprosessiin mukaan pääsy olisi taas yksi osoitus "kansainvälisestä tunnustuksesta".

Venäjän presidentti Vladimir Putin on saanut Yhdysvalloilta kutsun Gazan rauhanneuvostoon, Kreml kertoo. Sen mukaan presidentti ei ole vielä päättänyt, ottaako hän kutsua vastaan.

Demokraatti

Demokraatti

YK:n viime syksynä hyväksymään Gazan rauhanprosessiin kuuluvaa neuvostoa johtaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Sen on tarkoitus valvoa palestiinalaisalueen jälleenrakentamista ja hallinnon uudelleenorganisoimista osana rauhanprosessin toista vaihetta.

Trumpin hallinto ilmoitti neuvoston kokoamisesta viime viikolla. Neuvoston johtoryhmässä olisi Trumpin vävyn Jared Kushnerin lisäksi muun muassa Britannian entinen pääministeri Tony Blair.

Kreml ei ole kertonut, millaista asemaa neuvostossa Putinille on tarjottu. Ukrainassa kansainvälisen oikeuden vastaista hyökkäyssotaa käyvä ja sotarikolliseksi nimetty Putin oli varsin epätodennäköinen kandidaatti kansainvälisen rauhanhankkeen valvojaksi.

Helsingin Sanomat ja STT kertoivat maanantaina, että myös Suomen presidentti Alexander Stubb on kutsuttu mukaan neuvostoon.

Neuvoston jäsenyys on kuitenkin maksullinen: kolmen vuoden kaudesta pitäisi kansainvälisten lehtitietojen mukaan maksaa miljardin dollarin verran. Varoja hallinnoisi Trump itse.

Uutistoimisto AFP:n mukaan esimerkiksi Kanada ja Ranska ovat ilmoittaneet kieltäytyvänsä maksullisesta neuvostopaikasta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mika Horelli

Politiikka
17.1.2026
EU:sta tuli moraalinen suurvalta – ja geopoliittinen kääpiö Yhdysvalloille
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
17.1.2026
Arvio: Miessukupolvien taakat periytyvät draaman kirjoittamisessakin
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU