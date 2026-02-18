Palkittu politiikan aikakauslehti.
18.2.2026 09:00 ・ Päivitetty: 18.2.2026 09:00

Ympäristöjärjestöt tekivät hallituksen pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta oikeusjutun

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace Suomi kertovat valittaneensa pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Järjestöjen mukaan hallituksen suunnitelmalla Suomen tavoite hiilineutraaliudesta vuonna 2035 jää saavuttamatta. Ne katsovat, että ennen joulua julkaistussa ilmastosuunnitelmassa ei edes yritetä esittää uskottavia vaihtoehtoja päästövähennystavoitteiden saavuttamiselle.

Järjestöt vaativat hallitusta tekemään ilmastosuunnitelman siten, että siinä esitetään riittävän selkeästi, millä eri keinoilla ilmastolain mukaisiin ilmastotavoitteisiin päästään.

Järjestöjen mukaan valitus on ensimmäinen, jossa valitusoikeus tulee suoraan ilmastolaista. Järjestöjen aiemmat ilmastovalitukset puolestaan ovat koskeneet hallituksen passiivisuutta ilmastopolitiikassa.

