Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

13.11.2025 14:36 ・ Päivitetty: 13.11.2025 14:36

Ympäristöministeriö salaa yhä hallituksen ilmastotoimia – valittaa julkisuuspäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Arja Jokiaho

Ympäristöministeriö salaa yhä hallituksen ilmastotoimia. Ministeriö on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen estääkseen ilmastotoimia koskevien pöytäkirjojen julkaisemisen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suomen luonnonsuojeluliitto pyysi asiakirjoja nähtäväkseen tietopyynnöllä syksyllä 2024. Luonnonsuojeluliitto kertoo tiedotteessaan halunneensa nähdä hallituksen puhtaan energian, ympäristön ja huoltovarmuuden ministerityöryhmän pöytäkirjat saadakseen kokonaiskuvan siitä, mitä keinoja hallitus käyttää ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja ilmastolain noudattamiseksi.

Ympäristöministeriö piti pöytäkirjoja salaisina, mistä seurasi oikeusjuttu. Luonnonsuojeluliiton valitettua päätöksestä Helsingin hallinto-oikeus katsoi tämän vuoden syyskuussa tekemässään päätöksessä asiakirjat julkisiksi. Se kumosi ympäristöministeriön päätöksen ja palautti tietopyynnön ministeriölle uudelleen käsiteltäväksi.

Nyt ministeriö on kuitenkin valittanut päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, kertoo Suomen luonnonsuojeluliitto. Hallinto-oikeuden ratkaisu ei siis ole lainvoimainen.

-  Tuntuu merkilliseltä, että valtioneuvosto ei suostu kertomaan, millaisia päätöksiä se tekee ilmastotoimien edistämiseksi sekä täyttääkseen lupauksensa viedä Suomea kohti hiilineutraaliutta. Pohjimmiltaan kyse on siitä, noudattaako Suomi ilmastolakia, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöoikeuden asiantuntija Hannes Koljonen tiedotteessa.

Ympäristöministeriön halu salata pöytäkirjat herättää uteliaisuuden.

LUONNONSUOJELULIITTO valitti yhdessä kuuden muun järjestön kanssa elokuussa 2024 korkeimpaan hallinto-oikeuteen valtioneuvoston riittämättömistä ilmastotoimista. Vastauksena valitukseen ympäristöministeriö lausui korkeimmalle hallinto-oikeudelle, että ”päätöksenteko valittavista keinoista tapahtuu puhtaan energian, ympäristön ja huoltovarmuuden ministerityöryhmässä”.

Korkein hallinto-oikeus piti ympäristöministeriön lausuntoa tuolloin uskottavana ja totesi, ettei ole vielä mahdollista ottaa kantaa siihen, ovatko lisätoimet ilmastolain tavoitteiden saavuttamisen kannalta riittäviä. Tästä huolimatta ympäristöministeriö ei halua näyttää, mitä pöytäkirjat sisältävät, Luonnonsuojeluliitto huomauttaa.

-  Ympäristöministeriön halu salata pöytäkirjat herättää uteliaisuuden: mitä salattavaa niissä on? Jos pöytäkirjat osoittaisivat riittävää päättäväisyyttä ilmastotoimissa, eikö niitä ja hallituksen työtä ilmastopolitiikan taustalla olisi silloin ilo esitellä suuremmallekin yleisölle, Koljonen sanoo.

Järjestö korostaa, että julkisuuslakia pitää noudattaa.

-  Julkisuus ja avoimuus eivät ole vain muodollisuuksia, vaan välttämättömiä edellytyksiä demokratian toteutumiselle ja luottamukselle hallituksen ilmastotoimia kohtaan. Päätöksenteon on oltava läpinäkyvää. Pöytäkirjat pitäisi julkaista viipymättä, sanoo tiedotteessa Luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö Antti Heikkinen.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
13.11.2025
Kelalaiset odottavat keskustelukulttuurin parantumista – ”Se vaatii luottamuksen palautumista”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
12.11.2025
Arvio: Punk-estetiikka tuodaan Lahdessa näyttämölle omilla ehdoillaan – sekoilua, kapinaa ja tervettä vimmaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU