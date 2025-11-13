Ympäristöministeriö salaa yhä hallituksen ilmastotoimia – valittaa julkisuuspäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Ympäristöministeriö salaa yhä hallituksen ilmastotoimia. Ministeriö on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen estääkseen ilmastotoimia koskevien pöytäkirjojen julkaisemisen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomen luonnonsuojeluliitto pyysi asiakirjoja nähtäväkseen tietopyynnöllä syksyllä 2024. Luonnonsuojeluliitto kertoo tiedotteessaan halunneensa nähdä hallituksen puhtaan energian, ympäristön ja huoltovarmuuden ministerityöryhmän pöytäkirjat saadakseen kokonaiskuvan siitä, mitä keinoja hallitus käyttää ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja ilmastolain noudattamiseksi.

Ympäristöministeriö piti pöytäkirjoja salaisina, mistä seurasi oikeusjuttu. Luonnonsuojeluliiton valitettua päätöksestä Helsingin hallinto-oikeus katsoi tämän vuoden syyskuussa tekemässään päätöksessä asiakirjat julkisiksi. Se kumosi ympäristöministeriön päätöksen ja palautti tietopyynnön ministeriölle uudelleen käsiteltäväksi.

Nyt ministeriö on kuitenkin valittanut päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, kertoo Suomen luonnonsuojeluliitto. Hallinto-oikeuden ratkaisu ei siis ole lainvoimainen.

- Tuntuu merkilliseltä, että valtioneuvosto ei suostu kertomaan, millaisia päätöksiä se tekee ilmastotoimien edistämiseksi sekä täyttääkseen lupauksensa viedä Suomea kohti hiilineutraaliutta. Pohjimmiltaan kyse on siitä, noudattaako Suomi ilmastolakia, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöoikeuden asiantuntija Hannes Koljonen tiedotteessa.

Ympäristöministeriön halu salata pöytäkirjat herättää uteliaisuuden.

LUONNONSUOJELULIITTO valitti yhdessä kuuden muun järjestön kanssa elokuussa 2024 korkeimpaan hallinto-oikeuteen valtioneuvoston riittämättömistä ilmastotoimista. Vastauksena valitukseen ympäristöministeriö lausui korkeimmalle hallinto-oikeudelle, että ”päätöksenteko valittavista keinoista tapahtuu puhtaan energian, ympäristön ja huoltovarmuuden ministerityöryhmässä”.

Korkein hallinto-oikeus piti ympäristöministeriön lausuntoa tuolloin uskottavana ja totesi, ettei ole vielä mahdollista ottaa kantaa siihen, ovatko lisätoimet ilmastolain tavoitteiden saavuttamisen kannalta riittäviä. Tästä huolimatta ympäristöministeriö ei halua näyttää, mitä pöytäkirjat sisältävät, Luonnonsuojeluliitto huomauttaa.

- Ympäristöministeriön halu salata pöytäkirjat herättää uteliaisuuden: mitä salattavaa niissä on? Jos pöytäkirjat osoittaisivat riittävää päättäväisyyttä ilmastotoimissa, eikö niitä ja hallituksen työtä ilmastopolitiikan taustalla olisi silloin ilo esitellä suuremmallekin yleisölle, Koljonen sanoo.

Järjestö korostaa, että julkisuuslakia pitää noudattaa.

- Julkisuus ja avoimuus eivät ole vain muodollisuuksia, vaan välttämättömiä edellytyksiä demokratian toteutumiselle ja luottamukselle hallituksen ilmastotoimia kohtaan. Päätöksenteon on oltava läpinäkyvää. Pöytäkirjat pitäisi julkaista viipymättä, sanoo tiedotteessa Luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö Antti Heikkinen.