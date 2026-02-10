Ympäristöministeriön esitys: Uusi kiertotalouslaki korvaamaan jätelakia – Lajittelu tulisi lakisääteiseksi

Ympäristöministeriön asettama työryhmä esittää, että Suomessa säädetään kiertotalouslaki, joka korvaisi nykyisen jätelain. Esitykseen jätettiin kuusi eriävää mielipidettä tai täydennysehdotusta. Demokraatti Demokraatti

Työryhmän mietinnössä esitetään keskeiset lainsäädäntömuutokset, jotka sisältyisivät kiertotalouslakiin.

– Kiertotalous säästää luonnonvaroja ja tarjoaa merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia. Kiertotalouden vahvistaminen edistää myös Suomen omavaraisuutta ja huoltovarmuutta, ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) kommentoi tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan kiertotalous auttaa vähentämään luonnonvarojen kulutusta, hillitsemään ilmastonmuutosta ja luontokatoa sekä luomaan taloudellista hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa.

Verrattuna muihin maihin Suomessa luonnonvarojen kulutus on suurta ja materiaalien neljän prosentin kiertotalousaste EU:n toiseksi matalin. Suomessa tuotetaan runsaasti jätettä, eikä osaa EU:n lainsäädännössä asetetuista kierrätystavoitteista ole saavutettu.

TYÖRYHMÄN mukaan kiertotalouslaissa on kyse jätelain kokonaisuudistuksesta. Siinä otetaan huomioon entistä vahvemmin tuotteiden ja materiaalien elinkaarinäkökulma ja siirretään sääntelyn painopistettä jätteistä kohti kiertotalouden edistämistä.

Työryhmä esittää mietinnössään lukuisia lainsäädäntömuutoksia toteutettavaksi kiertotalouslaissa. Kiertotalousmarkkinan kehittymistä ja kasvua tuettaisiin hyödyntämällä julkisia hankintoja.

Nykyinen valtakunnallinen jätesuunnitelma korvattaisiin kiertotaloussuunnitelmalla, millä pyritään tukemaan kiertotalouden toimijoiden pitkän aikavälin toiminta- ja investointiympäristöä. Suunnitelman etenemisestä annettaisiin kiertotalouskertomus eduskunnalle kolmen vuoden välein.

Laissa pyrittäisiin entistä vahvemmin siihen, että käyttökelpoiset tuotteet säilytetään kierrossa ja että kierrätys on mahdollisimman laadukasta. Mietinnössä esitetään myös ehdotuksia, joilla jäte- ja kiertotalousalan eri toimijoiden hallinnollista taakkaa pyritään ehkäisemään ja vähentämään.

TUOTTEIDEN uudelleenkäyttöä sekä jätteen lajittelua, erilliskeräystä ja kierrätystä pyritään lisäämään. Mietinnössä esitetään myös toimia kierrätysmateriaalien markkinoiden kehityksen tukemiseksi.

Kierrätystä tuettaisiin rajoittamalla kierrätyskelpoisen yhdyskunta-, pakkaus- ja rakennus- ja purkujätteen keräämistä energiajätteenä. Myös erilliskerätyn, kierrätyskelpoisen jätteen polttamista ja sijoittamista kaatopaikalle ehdotetaan rajoitettavaksi.

Kierrätysmateriaalin laatua parannettaisiin lisäämällä lakiin yleinen velvollisuus lajitella jätteet järjestetyn erilliskeräyksen mukaisesti. Jätteen lajittelutehokkuutta parannettaisiin lisäksi neuvonnan ja tiedon jakamisen keinoin sekä säätämällä laissa jätehuoltopalveluiden laatuvaatimuksista.

Yhdyskuntajätteen ja pakkausjätteen erilliskeräyksen vähimmäisvaatimusten tiukentamista arvioidaan jatkovalmistelussa.

VOIMASSA olevan jätelain mukaan tuottajan on vastattava tiettyjen käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuollosta ja sen kustannuksista (tuottajavastuu). Tuottajayhteisön toiminnan julkisuutta ja avoimuutta koskevaa sääntelyä lisättäisiin vastapainona sille, että tuottajayhteisöillä olisi jatkossakin vahva hallintaoikeus tuottajavastuun piirissä olevaan jätteeseen.

Lisäksi säädettäisiin lailla jäte- ja tuotetiedon julkisuudesta sekä selkeytettäisiin jätelain siirtoasiakirjavelvollisuuksia. Työryhmä tehostaisi lain valvontaa ja ehdottaa jatkovalmisteluun hallinnollista seuraamusmaksua koskevaa lainsäädäntöä keinona puuttua velvollisuuksien laiminlyönteihin.

Mietinnössä esitetään jatkovalmistelua varten ehdotuksia myös muista kuin kiertotalouslaissa toteutettavista ohjauskeinoista, kuten taloudellisen ohjauksen, kaivannaisjätesääntelyn ja kierrätyslannoitteiden sääntelyn kehittämisestä.

TYÖRYHMÄN jäsenistä kuusi jätti mietintöön eriävän mielipiteen tai täydentävän lausuman, jotka koskivat muun muassa jäte- ja tuotetiedon julkisuutta, hallinnollista seuraamusmaksua, tuottajavastuuta sekä erilliskeräysvelvoitteiden laajentamista.

Ympäristöministeriö jatkaa tiedotteen mukaan kiertotalouslain valmistelua vaiheittain työryhmän mietinnön pohjalta. Kiireellisimpiä muutoksia jäte- ja kiertotalouslainsäädäntöön ohjaavat hallitusohjelman lisäksi EU:n lainsäädännön velvoitteet.

Ensimmäisessä vaiheessa tehtävillä jätelain muutoksilla pyritään parantamaan yhdyskuntajätteiden, pakkausjätteiden (erityisesti muovipakkausten) sekä biojätteen kierrätystä ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräystä sekä hillitsemään jätteenpolttoa.

Näillä ja jatkovalmistelussa määritettävillä toimilla pyritään tiedotteen mukaan välttämään seuraamukset, jotka voivat aiheutua EU:n lainsäädännössä säädettyjen tavoitteiden saavuttamatta jäämisestä, sekä pienentämään kierrättämättömästä muovipakkausjätteestä maksettavaa muoviomavaramaksua EU:lle.

Tavoitteena on toteuttaa jätelain kokonaisuudistus eli jätelain korvaava kiertotalouslaki seuraavan hallituskauden aikana.