Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

3.1.2026 08:03 ・ Päivitetty: 3.1.2026 08:03

Yrittäjägallup: Työmatkoihin käytetään autoa, mutta pk-yritykset kokevat junan vastuullisemmaksi

DEMOKRAATTI / KARI HULKKO
Gallupin mukaan pk-yrittäjistä 82 prosenttia käyttää henkilöautoa työmatkoihinsa.

Suomen Yrittäjien (SY) tuoreen gallupkyselyn mukaan joka neljännessä pk-yrityksessä matkustetaan päivittäin, ja ylivoimaisesti käytetyin kulkuväline on henkilöauto.

Demokraatti

Demokraatti

Päivittäinen työmatkailu on tiedotteen mukaan erittäin yleistä rakentamisen alalla, kun taas esimerkiksi palvelualoilla matkoja tehdään selvästi vähemmän. Maakunnissa työmatkoja kertyy enemmän kuin pääkaupunkiseudulla.

– Suomi on pitkien etäisyyksien maa, ja sujuva yritystoiminta edellyttää usein oman auton käyttöä ja hyvää tiestön kuntoa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

Gallupin mukaan henkilöauto on ylivoimaisesti pk-yritysten käytetyin työmatkojen kulkuväline: sitä käyttää 82 prosenttia yrittäjistä. Juna on toiseksi yleisin 27 prosentilla ja lentokone kolmanneksi 16 prosentilla.

Lentokone korostuu erityisesti suurissa yrityksissä ja teollisuudessa. Pääkaupunkiseudulla linja-auto nousee esiin toimivan joukkoliikenteen ansiosta.

TYÖMATKAILU on monille pk-yrityksille välttämätön osa toimintaa. matkojen tiheys vaihtelee: lähes joka neljännessä yrityksessä matkustetaan päivittäin, noin joka viidennessä viikoittain ja vajaassa kolmannessa kuukausittain.

Pk-yritysten edustajat pitävät kyselyssä junaa vastuullisimpana matkustusmuotona, henkilöautoa toiseksi vastuullisimpina ja linja-autoa kolmanneksi.

– Vastuullisuusajattelussa on suuria eroja eri yrittäjäryhmien välillä, mikä on ymmärrettävää. Rakentamisessa autoilu on välttämätöntä, sillä työmaille ei useinkaan ole raideyhteyksiä, Pentikäinen kommentoi.

SY:n mukaan tieverkko on kriittinen yritysten kilpailukyvylle ja toimintamahdollisuuksille, erityisesti kun autoilua verotetaan raskaasti. Pentikäinen korostaa yritystoiminnan usein edellyttävän, että yrittäjä käyttää autoa sujuvien siirtymien varmistamiseksi sekä tarvikkeiden ja tuotteiden kuljettamiseksi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
2.1.2026
Arvio: Jättijärjestön historiasta kertova kirja on ammattityötä, vaikka järisyttäviä löytöjä ei tulekaan vastaan
Lue lisää

Heikki Sihto

Työmarkkinat
2.1.2026
Työpaikkakato uhkaa Suomea – Petri Vanhala: Onko meillä arkuutta tehdä kovia päätöksiä?
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
2.1.2026
Arvio: Joku on huiskivinaan pölyt luksuksen päältä kartanotrillerissä, jonka on ohjannut dramaturginen tohelo
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU