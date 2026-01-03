Talous
3.1.2026 08:03 ・ Päivitetty: 3.1.2026 08:03
Yrittäjägallup: Työmatkoihin käytetään autoa, mutta pk-yritykset kokevat junan vastuullisemmaksi
Suomen Yrittäjien (SY) tuoreen gallupkyselyn mukaan joka neljännessä pk-yrityksessä matkustetaan päivittäin, ja ylivoimaisesti käytetyin kulkuväline on henkilöauto.
Päivittäinen työmatkailu on tiedotteen mukaan erittäin yleistä rakentamisen alalla, kun taas esimerkiksi palvelualoilla matkoja tehdään selvästi vähemmän. Maakunnissa työmatkoja kertyy enemmän kuin pääkaupunkiseudulla.
– Suomi on pitkien etäisyyksien maa, ja sujuva yritystoiminta edellyttää usein oman auton käyttöä ja hyvää tiestön kuntoa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessa.
Gallupin mukaan henkilöauto on ylivoimaisesti pk-yritysten käytetyin työmatkojen kulkuväline: sitä käyttää 82 prosenttia yrittäjistä. Juna on toiseksi yleisin 27 prosentilla ja lentokone kolmanneksi 16 prosentilla.
Lentokone korostuu erityisesti suurissa yrityksissä ja teollisuudessa. Pääkaupunkiseudulla linja-auto nousee esiin toimivan joukkoliikenteen ansiosta.
TYÖMATKAILU on monille pk-yrityksille välttämätön osa toimintaa. matkojen tiheys vaihtelee: lähes joka neljännessä yrityksessä matkustetaan päivittäin, noin joka viidennessä viikoittain ja vajaassa kolmannessa kuukausittain.
Pk-yritysten edustajat pitävät kyselyssä junaa vastuullisimpana matkustusmuotona, henkilöautoa toiseksi vastuullisimpina ja linja-autoa kolmanneksi.
– Vastuullisuusajattelussa on suuria eroja eri yrittäjäryhmien välillä, mikä on ymmärrettävää. Rakentamisessa autoilu on välttämätöntä, sillä työmaille ei useinkaan ole raideyhteyksiä, Pentikäinen kommentoi.
SY:n mukaan tieverkko on kriittinen yritysten kilpailukyvylle ja toimintamahdollisuuksille, erityisesti kun autoilua verotetaan raskaasti. Pentikäinen korostaa yritystoiminnan usein edellyttävän, että yrittäjä käyttää autoa sujuvien siirtymien varmistamiseksi sekä tarvikkeiden ja tuotteiden kuljettamiseksi.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.