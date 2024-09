Yrittäjägallup: Vajaa kolmannes yrittäjistä kokee, että heitä arvostetaan

Tänään vietetään Yrittäjän päivää. Tuoreen Yrittäjägallupin mukaan vain 31 prosenttia pk-yrittäjistä on sitä mieltä, että yrittäjiä arvostetaan Suomessa. Demokraatti Demokraatti

- Valitettavan harva yrittäjä kokee, että yrittäjiä arvostetaan Suomessa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo Suomen yrittäjien tiedotteessa.

- On tärkeä muistaa, että Suomi nousee ja vaurastuu, kun meillä on yrittäjiä, jotka uskaltavat ottaa riskiä, investoida ja työllistää. On myös erittäin arvokasta, kun työllistää yrittäjänä itsensä tai palkkatyön ohessa hankkii yrittäjyyden kautta lisätuloja, Pentikäinen jatkaa.

Yrittäjägallupiin vastasi 14.-26. elokuuta 1 112 mikro- ja pk-yritysten edustajaa. Vastaajista 45 prosenttia oli yksinyrittäjiä.

Yrittäjägallupin vastaajat kokevat, että kasvuyrittäjiä arvostetaan Suomessa eniten (46 prosenttia vastaajista) ja yksinyrittäjiä vähiten (25 prosenttia).

Yli kymmenen henkeä työllistävät ja yli 60-vuotiaat yrittäjät kokevat muita yrittäjiä enemmän, että yrittäjiä arvostetaan. Yli kymmenen työllistävistä 38 prosenttia on sitä mieltä, että yrittäjiä arvostetaan. Yli 60-vuotiaista yrittäjistä tätä mieltä on 39 prosenttia.

Miesyrittäjät kokevat selvästi naisyrittäjiä enemmän, että yrittäjiä arvostetaan. Miesyrittäjistä tätä mieltä on 35 prosenttia ja naisyrittäjistä 25 prosenttia.

Yrittäjien Verianilla teettämän tutkimuksen vastausaika oli 14.−26.8.2024. Tutkimustulosten luottamusväli on 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.