Yrittäjäjärjestö: Koulujen lomien siirto edistäisi talouskasvua

Yrittäjäjärjestö uskoo, että koululaisten lomien siirto ja lomakauden painottaminen elokuulle olisi kasvutoimi.

Koululaiset pääsisivät paremmin kesätöihin muun muassa matkailualalle, koska elokuussa tänne tulee paljon eteläisemmän Euroopan kesälomalaisia helteitä pakoon.

– Se antaisi myös monille nuorille arvokkaita työmahdollisuuksia, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo SY:n tiedotteessa.

SEN SIJAAN opetusministerin toinen ehdotus kevääseen lisättävästä ylimääräisestä koulujen lomaviikosta ei saa yrittäjäjärjestöltä varauksetonta suitsutusta.

– Tätä kannattaa pohtia, vaikka Suomen ongelma ei ole se, että lapset ja nuoret olisivat liikaa koulussa ja liian vähän lomilla. Rohkenen väittää, että lisäämällä opetusta saadaan parempia oppimistuloksia, mikä auttaa ennen muuta lapsia ja nuoria, Pentikäinen sanoo tiedotteessa.