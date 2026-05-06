Politiikka
6.5.2026 09:25 ・ Päivitetty: 6.5.2026 09:25
Yrittäjäjärjestö: Koulujen lomien siirto edistäisi talouskasvua
Suomen Yrittäjät sanoo tukevansa opetusministeri Anders Adlercreutzin (rkp) ehdotusta koulujen kesälomien myöhentämisestä elokuun lopulle.
Yrittäjäjärjestö uskoo, että koululaisten lomien siirto ja lomakauden painottaminen elokuulle olisi kasvutoimi.
Koululaiset pääsisivät paremmin kesätöihin muun muassa matkailualalle, koska elokuussa tänne tulee paljon eteläisemmän Euroopan kesälomalaisia helteitä pakoon.
– Se antaisi myös monille nuorille arvokkaita työmahdollisuuksia, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo SY:n tiedotteessa.
– Olisi jonkin sortin hulluutta olla hyödyntämättä sitä, Pentikäinen sanoo.
SEN SIJAAN opetusministerin toinen ehdotus kevääseen lisättävästä ylimääräisestä koulujen lomaviikosta ei saa yrittäjäjärjestöltä varauksetonta suitsutusta.
– Tätä kannattaa pohtia, vaikka Suomen ongelma ei ole se, että lapset ja nuoret olisivat liikaa koulussa ja liian vähän lomilla. Rohkenen väittää, että lisäämällä opetusta saadaan parempia oppimistuloksia, mikä auttaa ennen muuta lapsia ja nuoria, Pentikäinen sanoo tiedotteessa.
Esimerkiksi ammattijärjestö Akava on epäillyt, että lomien siirto aiheuttaisi hankaluuksia työaikajärjestelyihin.
Akava koulujen lomansiirtoaikeista: Aika hankalaa opettajille ja vanhemmille