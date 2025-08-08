Työmarkkinat
8.8.2025 06:23 ・ Päivitetty: 8.8.2025 06:23
Yrittäjien kysely: Näin usein työntekijän potkut auttaisivat työyhteisöä
Puolet työelämässä olevista suomalaisista kertoo olleensa tilanteessa, jossa työyhteisön edun mukaista olisi ollut jonkun työntekijän irtisanominen hänen toimintansa vuoksi.
Asia selviää Suomen Yrittäjien Työelämägallupista. Näin vastanneiden osuus laski kuitenkin hieman tammikuusta 2024, jolloin kyselyssä viimeksi kysyttiin asiasta.
Peräti 39 prosenttia vastanneista sanoi nyt, ettei ole kohdannut tilannetta jossa pelkistä potkuista olisi ollut työpaikalle suoranaista apua.
HALLITUS AIKOO muuttaa työsopimuslakia siten, että henkilöperusteinen irtisanominen helpottuu. Esitykset tästä siirtynevät eduskunnan käsittelyyn vielä syksyllä.
Yrittäjäjärjestö pitää tätä toivottuna uudistuksena.
– On kohtuutonta, että koko työyhteisö voi kärsiä jonkun toiminnan vuoksi, eikä työnantajalla ole riittäviä mahdollisuuksia irtisanoa työyhteisöä vahingoittavaa henkilöä, sanoo johtaja Atte-Rytkönen Sandberg Suomen Yrittäjistä tiedotteessa.
Kyselyn toteutti Verian kesäkuun alkupuolella. Vastaajina oli noin 1 100 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Heissä on palkansaajia, yrittäjiä, työttömiä tai lomautettuja.
Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa 50 prosentin tulostasolla.
