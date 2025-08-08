Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

8.8.2025 06:23 ・ Päivitetty: 8.8.2025 06:23

Yrittäjien kysely: Näin usein työntekijän potkut auttaisivat työyhteisöä

iStock

Puolet työelämässä olevista suomalaisista kertoo olleensa tilanteessa, jossa työyhteisön edun mukaista olisi ollut jonkun työntekijän irtisanominen hänen toimintansa vuoksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asia selviää Suomen Yrittäjien Työelämägallupista. Näin vastanneiden osuus laski kuitenkin hieman tammikuusta 2024, jolloin kyselyssä viimeksi kysyttiin asiasta.

Peräti 39 prosenttia vastanneista sanoi nyt, ettei ole kohdannut tilannetta jossa pelkistä potkuista olisi ollut työpaikalle suoranaista apua.

HALLITUS AIKOO muuttaa työsopimuslakia siten, että henkilöperusteinen irtisanominen helpottuu. Esitykset tästä siirtynevät eduskunnan käsittelyyn vielä syksyllä.

Yrittäjäjärjestö pitää tätä toivottuna uudistuksena.

– On kohtuutonta, että koko työyhteisö voi kärsiä jonkun toiminnan vuoksi, eikä työnantajalla ole riittäviä mahdollisuuksia irtisanoa työyhteisöä vahingoittavaa henkilöä, sanoo johtaja Atte-Rytkönen Sandberg Suomen Yrittäjistä tiedotteessa.

Kyselyn toteutti Verian kesäkuun alkupuolella. Vastaajina oli noin 1  100 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Heissä on palkansaajia, yrittäjiä, työttömiä tai lomautettuja.

Lisää aiheesta

Potkurohkeus ei paljoa vaadi, eikä henkilöstöviha edistä tuottavuutta

Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa 50 prosentin tulostasolla.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Toimituksen kommentit

18.6.2025 13:41

Potkurohkeus ei paljoa vaadi, eikä henkilöstöviha edistä tuottavuutta

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
7.8.2025
Evp-upseeri: Suomen sotakeskustelussa pyörivät taas tutut väitteet ja kuvitelmat
Lue lisää

Rane Aunimo

Talous
7.8.2025
Purra löi esityksensä pöytään – Minna Helle kommentoi: ”Märkä rätti päin yritysten kasvoja”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
7.8.2025
Tampereen Teatterikesässä saatiin vankkoja todisteita: poliittinen teatteri ei ole kuollut
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU