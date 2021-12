Yrittäjien Pentikäinen: ”Tämä on hävytöntä”

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessaan olevansa ihmeissään tavasta, ”jolla jotkut ammattiliitot estävät voimatoimin metsäalan yrityksissä paikallisen sopimisen oman henkilöstönsä kanssa ja pakottavat tekemään liittojen kanssa sopimuksia”. DEMOKRAATTI Demokraatti

Syytökset on osoitettu ammattiliitoille.

– Liittojen rähinälinja vie Suomesta työpaikat ja investoinnit. Tämän maksaa suomalainen duunari, yrittäjä ja metsänomistaja, Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

Teollisuusliitto on julistanut saartoon ja ylityökieltoon Keitele Groupin, joka on neuvotellut henkilöstönsä kanssa työehdoista.

– Teollisuusliitto pelottelee Keiteleen avulla muita yrityksiä tekemään sopimuksia vain Teollisuusliiton kanssa. Tämä on sysimustaa valtapolitiikkaa, Pentikäinen syyttää.

Rakennusliitto ja Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ovat ilmoittaneet yhtyvänsä saartoon. AKT:n saarto alkaa tiistaina 21.12. klo 6.

– Keitele on toiminut lakien ja asetusten mukaisesti. Rakennusliitolla ja AKT:lla ei ole mitään tekemistä Keiteleen neuvottelutilanteen kanssa. Silti ne voivat aiheuttaa yritykselle mittavaa vahinkoa. Oikeusvaltio ei voi toimia tällä tavalla. On hämmentävää, että Teollisuusliitto yrittää sanella työehdot eikä halua, että niistä aidosti voidaan sopia työpaikoilla. On myös erikoista, että liitto ei kunnioita yritysten ja niiden työntekijöiden järjestäytymis- ja sopimusvapautta, Pentikäinen jatkaa tiedotteessaan.

Pentikäisen mukaan työrauhasääntelyä on uusittava myös tukilakkojen osalta.

– Suomessa pitää olla oikeusvaltion pelisäännöt ja tavat myös työmarkkinoilla.

Keitele-konserni työllistää suoraan yli 500 henkeä Keiteleellä, Alajärvellä ja Kemijärvellä sekä välillisesti monin verroin isossa osassa maata.

– Keitele on sytyttänyt valot Kemijärvelle ja tuonut leivän satojen perheiden pöytiin hyvinä ja pahoina päivinä. Se ei ole lomauttanut eikä irtisanonut, kun on ollut vaikeita aikoja. Ay-liike kiittää laittamalla yrityksen polvilleen vain valtasyistä. Tämä on hävytöntä. Ay-liikkeen viesti on selvä: Suomeen ei kannata investoida. Tämä viesti kannattaa yrittäjien ottaa vakavasti eri puolilla maata, Pentikäinen päättää tiedotteensa.