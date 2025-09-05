Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

5.9.2025 06:22 ・ Päivitetty: 5.9.2025 06:22

Yrittäjyys kiinnostaa nuoria nyt aiempaa enemmän – sukupuolten välillä selvä ero

iStock

Yrittäjyys kiinnostaa nuoria nyt enemmän kuin koskaan, käy ilmi Nuorten yrittäjyys ja talous NYT:n kyselystä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kyselyn mukaan 51 prosenttia vastaajista ilmoitti voivansa toimia yrittäjänä, mikä on ennätyskorkea lukema. Määrä on kasvanut selvästi viime vuosina, ja kiinnostuneita on nyt 13 prosenttiyksikköä enemmän kuin kolme vuotta sitten.

68 prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista arvioi, että yritystoiminta ja yrittäjyys ovat tärkeitä Suomelle. Vain kuusi prosenttia on tästä eri mieltä.

Joka viides yrittäjyydestä kiinnostunut nuori sanoo, että hänellä on jo oma liikeidea mielessä. Nuoria houkuttelee kyselyn mukaan yrittäjyyteen ennen kaikkea mahdollisuus tehdä itselleen merkityksellistä ja omien arvojen mukaista työtä.

27 prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista uskoo perustavansa itse oman yrityksen. 45 prosenttia vastaajista voisi ryhtyä jatkajaksi jonkun toisen perustamaan olemassa olevaan yritykseen. Luvut ovat korkeita siihen nähden, että nykyisin Suomen yrittäjyysaste on hieman yli 10 prosenttia työllisistä.

Jopa 40 prosenttia nuorista toivoi lisää opetusta yrittäjyydestä.

NUORTEN yrittäjyys ja talous NYT:n toimitusjohtaja Johanna Vesikallio kiinnittää huomiota sukupuolten väliseen eroon kyselyn tuloksissa. Kyselyn mukaan 62 prosenttia pojista voisi toimia yrittäjänä, kun tyttöjen kohdalla vastaava prosenttiluku on vain 42.

-  On löydettävä uudet keinot puhutella tyttöjä. Tutkimustulosten mukaan pelkkä rahapuhe ei vetoa tyttöihin, joiden työelämäarvoissa korostuvat vastuullisuuteen liittyvät teemat, Vesikallio sanoo tiedotteessa.

Yrittäjyys kiinnostaa kyselyn perusteella erityisesti maahanmuuttajaperheiden nuoria. Heistä 59 prosenttia on kiinnostunut yrittäjyydestä. Nuorista, joiden vanhemmat ovat syntyneet Suomessa, vastaava osuus on 50 prosenttia.

-  Ilahduttavaa on, kuinka paljon yrittäjyys kiinnostaa maahanmuuttajaperheiden nuoria. Yli puolet heistä toivoo kouluihin myös lisää yrittäjyyskasvatusta, Vesikallio sanoo.

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT:n kyselyyn vastasi lähes 4  900 nuorta yläkoulusta ja toiselta asteelta tämän vuoden keväällä. Kyselyn toteutti Taloustutkimus.

