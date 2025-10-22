Politiikka
22.10.2025 13:20 ・ Päivitetty: 22.10.2025 15:51
Yritysvastuudirektiivin heikennyksille tuli aikalisä
Yritysvastuudirektiivin sääntöjen höllentämistä koskevan esityksen käsittelyä päätettiin tänään jatkaa Euroopan parlamentissa. Finnwatch odottaa europarlamentaarikoiden torjuvan esityksen pahimpia vesityksiä.
Asiaa koskevien neuvottelujen oli määrä alkaa parlamentin, neuvoston ja komission välillä perjantaina. Parlamentin täysistunto hylkäsi keskiviikkona oikeudellisten asioiden valiokunnan aiemmin hyväksymän esityksen parlamentin kannaksi. EU-parlamentti äänestää kannastaan 13. marraskuuta, joten kolmikantaiset neuvottelut viivästyvät.
Kansalaisjärjestö Finnwatch arvioi, että valiokunnassa hyväksytty esitys parlamentin kannaksi oli monella tapaa heikko.
Järjestö nostaa esiin, että siinä muun muassa esitettiin komission esitystä pidemmälle meneviä vesityksiä yritysten ilmastovelvoitteisiin ja hyväksyttiin komission esitys EU:n laajuisen vahingonkorvausoikeudellisen regiimin poistamiseksi direktiivistä sellaisenaan. Lisäksi siinä esitettiin merkittäviä kavennuksia yritysvastuudirektiivin soveltamisalaan.
– Europarlamentaarikoille tarjoutuu nyt uusi mahdollisuus vahvistaa ihmisoikeuksien ja ympäristön suojaa, Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti sanoo tiedotteessa.
Finnwatch huomauttaa, ettei tänään kumoon äänestetty kanta ollut hyvässä hengessä käytyjen neuvottelujen tulos.
– Parlamentin suurin ryhmä, keskusta-oikeistolainen EPP puski sen läpi uhkaamalla liittoutua laitaoikeiston kanssa. Tämän päiväisen äänestyksen taustalla vaikutti kannan sisällön lisäksi tyytymättömyys EPP:n valitsemaan taktiikkaan.
– Nyt EPP:n on syytä ryhtyä käymään rakentavia neuvotteluja, Kultalahti sanoo.
YRITYSVASTUUDIREKTIIVI hyväksyttiin vuonna 2024 ja sen kansallinen täytäntöönpano on käynnissä. Direktiivi velvoittaa yritykset muun muassa huolehtimaan ihmisoikeuksista ja ympäristöstä niiden koko tuotantoketjussa.
Komissio antoi helmikuussa esityksen Omnibus I -paketista, jossa esitetään heikennyksiä direktiiviin.
