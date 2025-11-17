Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

17.11.2025 12:18 ・ Päivitetty: 17.11.2025 12:44

YTHS aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat koko henkilöstöä

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Annika Saarikko aloitti YTHS:n toimitusjohtajana syyskuussa.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö eli YTHS kertoo aloittavansa muutosneuvottelut.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Muutosneuvottelujen piirissä on koko noin 1  200 työntekijän henkilöstö. Neuvottelut voivat johtaa enintään 15 työntekijän vähentämiseen, vaikka YTHS:n mukaan tarkoituksena ei ole lähtökohtaisesti vähentää työntekijöitä.

YTHS vastaa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta.

-  Olemme asettaneet strategiassa säätiölle kehittymistavoitteita, joiden saavuttaminen edellyttää muutoksia johtamiseen, organisoitumiseen ja palvelumalliin eli tapaan tuottaa palvelua. Muun muassa keväällä käyttöön tuleva uusi digitaalinen asiointipalvelu muuttaa opiskelijoiden ja meidän arkeamme, sanoo YTHS:n toimitusjohtaja Annika Saarikko tiedotteessa.

Suunniteltujen muutosten myötä osalla säätiön henkilöstöstä tulisi olennaisia muutoksia työehtoihin, YTHS kertoo. Neuvottelut on määrä saada päätökseen ennen joulua.

YTHS on toiminut nykymuodossaan viisi vuotta. Ammattikorkeakouluopiskelijat saivat oikeuden YTHS:n palveluihin vuonna 2021.

-  YTHS:n on vastattava opiskelijoiden muuttuneisiin odotuksiin tarjoamalla palveluja laajemmin moniammatillisesti sekä digitaalisesti ja maltillisesti palveluajankohtia laajentamalla, sanoo tiedotteessa YTHS:n hallituksen puheenjohtaja Tuomo Yli-Huttula.

Organisaatiomuutoksella ei olla tavoittelemassa nykyisten YTHS:n palvelupisteiden määrän vähentämistä.

Uutista täydennetty klo 14.44.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anni Saastamoinen

Kolumnit
16.11.2025
Lopulta meille jää vain aito tyhmyys
Lue lisää

Annikki Alku

Teatteri ja Tanssi
14.11.2025
Arvio: Elitistinen esitys näyttää terapiasessiolta, jota ei pitäisi joutua seuraamaan
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
14.11.2025
Janne Riiheläinen: Miksi hallitus teetti näin tärkeän strategiansa piilossa?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU