Työmarkkinat
17.11.2025 12:18 ・ Päivitetty: 17.11.2025 12:44
YTHS aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat koko henkilöstöä
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö eli YTHS kertoo aloittavansa muutosneuvottelut.
Muutosneuvottelujen piirissä on koko noin 1 200 työntekijän henkilöstö. Neuvottelut voivat johtaa enintään 15 työntekijän vähentämiseen, vaikka YTHS:n mukaan tarkoituksena ei ole lähtökohtaisesti vähentää työntekijöitä.
YTHS vastaa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta.
- Olemme asettaneet strategiassa säätiölle kehittymistavoitteita, joiden saavuttaminen edellyttää muutoksia johtamiseen, organisoitumiseen ja palvelumalliin eli tapaan tuottaa palvelua. Muun muassa keväällä käyttöön tuleva uusi digitaalinen asiointipalvelu muuttaa opiskelijoiden ja meidän arkeamme, sanoo YTHS:n toimitusjohtaja Annika Saarikko tiedotteessa.
Suunniteltujen muutosten myötä osalla säätiön henkilöstöstä tulisi olennaisia muutoksia työehtoihin, YTHS kertoo. Neuvottelut on määrä saada päätökseen ennen joulua.
YTHS on toiminut nykymuodossaan viisi vuotta. Ammattikorkeakouluopiskelijat saivat oikeuden YTHS:n palveluihin vuonna 2021.
- YTHS:n on vastattava opiskelijoiden muuttuneisiin odotuksiin tarjoamalla palveluja laajemmin moniammatillisesti sekä digitaalisesti ja maltillisesti palveluajankohtia laajentamalla, sanoo tiedotteessa YTHS:n hallituksen puheenjohtaja Tuomo Yli-Huttula.
Organisaatiomuutoksella ei olla tavoittelemassa nykyisten YTHS:n palvelupisteiden määrän vähentämistä.
Uutista täydennetty klo 14.44.
