Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

22.1.2026 15:30 ・ Päivitetty: 22.1.2026 15:30

Zelenskyi arvosteli Eurooppaa passiivisuudesta – Ukrainan, USA:n ja Venäjän neuvottelijat tapaavat Arabiemiraateissa

AFP / LEHTIKUVA
Presidentti Zelenskyin mukaan Ukrainan turvatakuut eivät toimi ilman Yhdysvaltoja.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi arvostelee Eurooppaa toiminnan puutteesta Venäjän suhteen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Zelenskyi sanoi Sveitsin Davosissa, ettei Eurooppa voi vain reagoida, vaan sen täytyy määrittää tulevaisuutta.

Hän kuvaili iltapäivän tapaamista Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa myönteiseksi. Ukrainan sodan päättämiseen pyrkivät asiakirjat ovat Zelenskyin mukaan lähes valmiita. Presidentin mukaan turvatakuut eivät kuitenkaan toimi ilman Yhdysvaltoja.

ZELENSKYI sanoi myös, että Yhdysvaltain, Ukrainan ja Venäjän edustajat tapaavat huomisesta alkaen Arabiemiraateissa. Asiasta uutisoivat ainakin uutiskanava CNN ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Zelenskyin mukaan Yhdysvaltain edustajien oli määrä lähteä kohti Moskovaa nyt, kun hän itse oli tavannut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin. Jo aiemmin kerrottiin, että Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff ja Trumpin vävy Jared Kushner tapaavat Venäjän presidentin Vladimir Putinin tänään.

Zelenskyi sanoo, että kaikkien on oltava valmiita kompromisseihin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
22.1.2026
Grönlanti-kiista tuli ja suli: montako kertaa vielä ennustamme Trumpin peliliikkeet väärin?
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
21.1.2026
Arvio: Narsistinen pyrkyri Marty Mauser sinkoilee kuin liberaali tomppeli Forrest Gump
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU