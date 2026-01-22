Zelenskyi arvosteli Eurooppaa passiivisuudesta – Ukrainan, USA:n ja Venäjän neuvottelijat tapaavat Arabiemiraateissa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi arvostelee Eurooppaa toiminnan puutteesta Venäjän suhteen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Zelenskyi sanoi Sveitsin Davosissa, ettei Eurooppa voi vain reagoida, vaan sen täytyy määrittää tulevaisuutta.

Hän kuvaili iltapäivän tapaamista Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa myönteiseksi. Ukrainan sodan päättämiseen pyrkivät asiakirjat ovat Zelenskyin mukaan lähes valmiita. Presidentin mukaan turvatakuut eivät kuitenkaan toimi ilman Yhdysvaltoja.

ZELENSKYI sanoi myös, että Yhdysvaltain, Ukrainan ja Venäjän edustajat tapaavat huomisesta alkaen Arabiemiraateissa. Asiasta uutisoivat ainakin uutiskanava CNN ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Zelenskyin mukaan Yhdysvaltain edustajien oli määrä lähteä kohti Moskovaa nyt, kun hän itse oli tavannut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin. Jo aiemmin kerrottiin, että Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff ja Trumpin vävy Jared Kushner tapaavat Venäjän presidentin Vladimir Putinin tänään.

Zelenskyi sanoo, että kaikkien on oltava valmiita kompromisseihin.